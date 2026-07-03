Руководство клуба «Клуб» на Покровском бульваре объявило о временном закрытии заведения, проработавшего около пяти лет. В соцсетях администрация сообщила, что за последний год заведение «выросло гораздо сильнее, чем мы могли представить», и стало важной точкой на карте города. Однако бар технически оказался не готов к такому потоку гостей.

«Тысячи новых лиц, громкие лайн-апы и толпы у входа — спасибо каждому, кто сделал это безумие возможным. Но есть и обратная сторона — мы не успели вырасти вслед за „Клубом“ и технически оказались не готовы к такому потоку гостей», — говорится в посте.

Команда заведения берет паузу, «чтобы переосмыслить пространство, обновить формат работы и сделать „Клуб“ комфортнее для гостей и команды». Владелец клуба Дмитрий Ицкович в разговоре с MSK1.RU подтвердил, что закрытие не окончательное: «Клуб будет открыт снова, в какое-то время обозримое». Арт-директор Фарик Фарада также отметил в разговоре с «Афишей Daily», что речь идет о временной паузе для обновления дизайна и логистики. Сроки возобновления работы «Клуба» пока не называются.

До этого в соцсетях завирусилось видео, на котором в «Клуб» пришла Ксения Собчак, что, вероятно, могло также спровоцировать больший поток клиентов. «Клуб» считается также частью московской мем-культуры. Как пишет о нем исследовательница субкультур Шура Богачева, клуб стал «символом своей юности, культовым местом, которое, помимо пьяных гулянок, радовало москвичей бесплатными андеграундными концертами, лекциями, недорогой едой и прекраснейшим книжным магазином».

Команда «Клуба» также владеет «Зинзивером». В настоящее время они открывают новое заведение на месте легендарного клуба Powerhouse, который закрылся в конце апреля. Основатель Powerhouse Андрей Гальперович тогда объяснил закрытие: «Это был всплеск энергии, свободы и хаоса, характерный для независимой музыкальной сцены. Такие места существуют в моменте».