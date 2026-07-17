С 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в 21-й раз пройдет фестиваль «Архстояние». Тема этого года — «Маршрут перестроен»: организаторы обещают не программу концертов, а «тотальный спектакль», в котором зрителю отведена главная роль. Куратор и продюсер фестиваля Иван Полисский рассказал RTVI, почему на фестивале ландшафтного искусства академический оркестр играет вместе с инди-артистами вживую и только один раз, зачем в березовой роще спрятан «Хрупкий рейв» и как отыскать секретную «Вечеринку в штанах».

Маршрут перестроен: как живет современный человек

Тема этого года — «Маршрут перестроен», и идея тотального спектакля вокруг нее в том, что всё, что мы показываем на фестивале, — это небольшие сцены, в которые может попасть зритель. Неважно, что это: концерт, вечеринка, художественный объект, перформанс, шествие или акция кэмпов — всё так или иначе посвящено главной теме.

А раскрывается она через простую вещь: современному человеку сложно выстраивать долгосрочные маршруты и планы, думать о будущем на годы вперед. Мы оказались в таком периоде истории — локальной, российской, общемировой, — где всё меняется каждый день и то, что казалось невозможным, вдруг становится реальностью. Будь то коронавирус, специальная военная операция или гонка с искусственным интеллектом, чем закончится которая, не понимает никто.

Концерт на «Архстоянии» должен разрушать барьер между сценой и залом — и мы разрушаем его, переводя площадки и все, что на них происходит, в новые форматы. Лучший пример — Огненная сцена, где зрительный зал наполняется сотней костров. Вокруг них собираются люди: кто-то смотрит на огонь, кто-то водит хороводы, каждый действует по-своему. В такой обстановке формат, когда зритель просто смотрит на сцену, не работает — возникает ситуация, в которую он включается сам. Похожий эффект дает перенос зала в необычные пространства: в лес, в березовую рощу, где деревья и зрители перемешиваются и концерт ощущается совсем иначе. Или площадка в живописном овраге под названием «Мебиус».

Для меня главный вопрос не в том, концерт это или почти арт-событие, а в том, рождается ли во время выступления что-то новое — в музыке или в перформансе. Мы уделяем этому много внимания и стараемся дать музыкантам пространство для взаимодействия.

Музыка, которая прозвучит в первый и единственный раз

В этом году центральный концерт пройдет на сцене «Версаль» под руководством композитора Глеба Андрианова. У него будет полноценный оркестр — скрипка, виолончель, вибрафон, альт, клавиши, — а к выступлению станут присоединяться артисты с других сцен. Группа Beautiful Boys сыграет с ним новую музыку, которую покажет впервые и, скорее всего, единственный раз. К нему присоединятся «Созвездие Отрезок», артистка nttrl — она выступит ночью, в танцевальном формате, — и команда Geju из Leveldva. На одной сцене встретятся классика и современные артисты, и все будет происходить в реальном времени: что из этого выйдет, мы увидим только на сцене.

Это не единственная премьера. Что-то необычное готовит и коллектив Attaque de panique — они называют это постхором, хором, исполняющим современную музыку, и в этом году к ним на сцену тоже выйдут участники из других коллективов. Честно говоря, мы сами не знаем, во что это превратится, но и это прозвучит впервые и, скорее всего, единожды.

Академическая музыка и независимая сцена прекрасно находят общий язык — потому что все это просто музыка, а музыкантам давно хочется перестать катать одну и ту же программу, которую они играют 365 дней в году, и наконец поэкспериментировать. Музыкальный рынок в России требует, чтобы артист вышел и отыграл набор своих хитов, — все вынуждены играть по этим правилам. Здесь же появляется возможность импровизировать. При этом мы не джазовый фестиваль и не фестиваль импровизационной музыки: у нас звучит музыка для обычного слушателя, поп-музыка. Работать в этих жанрах, но при этом создавать что-то прямо на сцене — с теми артистами, инструментами и приемами, которые придумывает Андрианов, — большая редкость. Артисты, выступающие в этот день, откликнулись с радостью. На сцену все время будут выходить и уходить музыканты, более или менее знакомые публике, включаясь в разные части выступления. Так что это не обычное шоу.

Впервые в этом году мы объявили опен-колл — заявок пришло более 650. Это было настоящее приключение: в жюри участвовали люди, которые формируют рейтинги современной музыки, и благодаря фестивалю перед ними оказались имена и группы, некоторые из которых только начинают путь. У конкурса была своя рамка: мы искали особенную музыку — с какой-то хрупкостью, можно сказать, женственностью, хотя специально не ограничивали отбор женскими коллективами. Отобрать было непросто: нужно было всех прослушать и все отсмотреть.

Отбор шел в несколько этапов. Сначала активнее работало жюри самого «Никола-Ленивца»: команда просматривала весь объем заявок вместе с критиками из индустрии. На втором этапе подключилось профессиональное жюри — Алексей Горбашов, Вадим Чувашов и Андрей Морозов, — люди, которые пишут о музыке или занимаются подбором артистов и программной дирекцией на разных фестивалях. Они провели финальный отбор, и так сложился line-up одной из сцен.

В итоге отобрали несколько коллективов: «Где-то там», неаринаменя, spelaя, Diasonics, Ptaxova, Dog Silent — часть из них выступит в пятницу и субботу. Несколько артистов попали в ночной трек: их музыка подошла для проекта «Хрупкий рейв» на сцене «Березки», в березовой роще. Этот образ появился несколько лет назад. В роще — вытянутые стволы деревьев, наверху колышутся зеленые листья, и все это создает атмосферу закрытую и спокойную, но с элементом натурального волшебства. Место чудесное и днем, когда листва дает приятную тень, и ночью, когда все оживает светом и музыкой. Поместить туда «Хрупкий рейв» с его женским, трепетным акцентом показалось естественным решением — будто березки сами создают ощущение хрупкости.

Что объединяет артистов новой волны, кроме времени, сказать сложно. Удивительно другое — насколько эта волна насыщена людьми: вероятно, из-за стремительного развития индустрии, где артисты быстро создают проекты, выпускают музыку и находят аудиторию. И еще их объединяет готовность искать собственный путь и собственный образ: сегодня нащупать свою аудиторию через уникальность выходит лучше, чем пытаться быть на кого-то похожим. Меня очень тронула певица Неатида — с ее ироничными текстами и музыкой, стилизованной под девяностые. Но у меня специфические интересы.

В прошлом году мы много говорили о фолк-рейве, о соединении народной традиции с современным звучанием. В этом году специально это направление не подсвечивали. Фолк все равно так или иначе звучит на «Архстоянии» — он свойственен многим независимым и электронным музыкантам. Но само педалирование темы, как мне кажется, потеряло актуальность: несмотря на бурную популярность последних двух-трех лет, сейчас это стало общим местом, и мы решили сделать паузу.

Как найти «Вечеринку в штанах»

Меня часто спрашивают, стала ли аудитория «Архстояния» требовательнее. Но я надеюсь, что мы не фестиваль концертов и главный фокус здесь — не оценка той или иной музыки, а общее состояние спектакля, в котором все разворачивается. Неважно, что ты попал на концерт Андрианова, — важно, что ты был в парке, с тобой происходили события, ты менялся и вдруг встречал на сцене того, кого совсем не ожидал увидеть. Это не история про список групп, которые ты приехал послушать.

Поэтому главная музыкальная локация в парке — это перемещение между локациями. Дух фестиваля в том, что ты в постоянном движении: где-то останавливаешься, потому что тебя что-то зацепило, но главное — двигаться дальше и увидеть все разнообразие программы. Программа и устроена так, чтобы ты делал сложные выборы и обязательно что-то пропустил, — специально, чтобы у каждого сложилось свое впечатление. А потом самое интересное — сравнивать, кто где был и что видел. Кого не пропустить, я советовать не стану: пусть каждый идет туда, куда его ведут ноги.

Сам я точно буду смотреть, как откроется сцена «Сто костров», — мне нужно лично проследить, чтобы все с огнем происходило так, как мы спланировали. А дальше — на секретной «Вечеринке в штанах». Попасть на нее может любой гость, но она секретная: нужно догадаться, где находятся «штаны». Скажу только, что пройдет она ночью в субботу. Название связано с местом — это локальное прозвище одного из арт-объектов парка. Даже если вы никогда не были на фестивале, догадаться сможете: погуляйте днем, задайтесь вопросом, что же такое «штаны», и, если найдете их где-то в парке, — скорее всего, там и будет вечеринка. А может, и ошибетесь.