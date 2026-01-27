Стриминговый сервис Netflix представил трейлер и анонсировал дату выхода документального сериала, посвященного скандалам и противоречиям культового реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model). Трехсерийный проект под названием «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» будет доступен на платформе с 16 февраля 2026 года.

Как следует из трейлера, сериал обещает глубокое расследование «теневой стороны» шоу, которое на пике популярности в середине 2000-х собирало у экранов до 100 миллионов зрителей по всему миру. Первый взгляд на проект открывается знаменитым клипом, в котором ведущая и создательница шоу Тайра Бэнкс кричит на участницу: «Я за тебя болела! Мы все за тебя болели!». В современном интервью Бэнкс обещает откровенно рассказать о том, что происходило за кулисами проекта.

Тизер намекает на целый ряд проблем, которые будут подняты в документальном фильме. Среди них — культура бодишейминга, токсичные стандарты красоты, которые навязывались участницам, а также предположения о неподобающем поведении и съемках, трактуемых как расово нечувствительные.

В одном из кадров Бэнкс признается: «Я знала, что зашла слишком далеко», — но в следующем моменте частично перекладывает ответственность на зрителей, которые, по ее словам, «требовали» от участниц всё большего.

В проекте примут участие ключевые фигуры шоу. Помимо самой Тайры Бэнкс, свои интервью дадут продюсер Кен Мок, ведущие судьи Джей Мануэл, Джей Александер (Мисс Дж) и Найджел Баркер. Также выскажутся бывшие участницы и победительницы проекта, включая Уитни Томпсон, Жизель Самсон, Шеннон Стюарт, Шэнди Салливан, Дани Эванс и Кинью Хилл.

«Топ-модель по-американски» выходила в эфир с 2003 по 2016 год, пережив за это время 24 сезона (или «цикла») и более 300 выпусков. Шоу начиналось на канале UPN, затем перешло на The CW, а последние сезоны вышли на VH1. В 2018 году состоялось краткосрочное возрождение проекта.

В прошлом году Тайра Бэнкс уже размышляла о наследии шоу на церемонии Essence’s Black Women in Hollywood Awards. Тогда она заявила: «Получилось ли у нас всё идеально? Черт возьми, нет. Я говорила какую-то глупость. Но я отказываюсь, чтобы мое наследие сводилось к нескольким сшитым в интернете клипам, когда было 24 цикла, меняющих мир. И я так рада, что я и многие из нас открыли эту дверь для других». Новый документальный сериал Netflix, судя по всему, предлагает более критичный и многогранный взгляд на это сложное наследие.