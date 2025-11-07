Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход спин-оффа культового сериала «Очень странные дела». Премьера анимационного сериала «Очень странные дела: Истории 85-го» запланирована на 2025 год.

Действие анимационного сериала развернется между вторым и третьим сезонами оригинального шоу, в Хокинсе суровой зимой 1985 года. Согласно описанию, первоначальные персонажи должны сразиться с новыми монстрами и распутать паранормальную тайну, терроризирующую их город.

Значительным изменением стал полный переход на новый актерский состав. Роли главных героев вместо Милли Бобби Браун, Финна Вулфхарда, Кейлеба Маклафлина, Гейтена Матараццо, Ноа Шнаппа и Дэвида Харбора исполнили другие актеры. Одиннадцатую озвучивает Бруклин Дэйви Норстедт, Макс — Джоли Хоанг-Раппапорт, Майка — Лука Диас, Лукаса — Элайджа Уильямс, Дастина — Брэкстон Квинни, Уилла — Бен Плессала, а Хоппера — Бретт Гипсон. К проекту также присоединились Одесса А’Зион, Джейнин Гарофало и Лу Даймонд Филлипс.

Шоураннером анимационной версии выступил Эрик Роблес, а создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Даффер заняли позиции исполнительных продюсеров вместе с Хилари Ливитт из Upside Down Pictures, Шоном Леви из 21 Laps и Дэном Коэном.

Братья Даффер отметили, что идея анимационного спин-оффа была одной из первых при обсуждении дальнейшего развития франшизы. По их словам, они стремились передать ощущение мультфильма 80-х, где благодаря анимации нет никаких пределов для творчества. Эрик Роблес добавил, что команде удалось capture магию Хокинса по-новому, и зрителей ждут неожиданные открытия, несмотря на знакомую временную линию между вторым и третьим сезонами.