Никаких «голых» платьев: во Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль
13 мая во Франции стартовал Международный Каннский фестиваль. По традиции, он начался с красной ковровой дорожки, в которой приняли участие члены жюри и гости киносмотра. В этом году организаторы фестиваля запретили звездам появляться на торжественном открытии в «голых» или «слишком пышных» нарядах.
Церемония открытия фестиваля началась выступления Милен Фармер в память о Дэвиде Линче. После этого Леонардо Дикаприо вручил Роберту Де Ниро Золотую пальмовую ветвь за заслуги в кинематографе. Актер получил премию спустя почти 50 лет после первого появления в Каннах — в 1976 году он приезжал на фестиваль, представляя фильм «Таксист» вместе с режиссером Мартином Скорсезе и юной Джоди Фостер. Де Ниро — один из самых титулованных голливудских актеров. Среди его наград — две премии «Оскар» за роли в фильмах «Крестный отец 2» и «Бешеный бык», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф, два «Золотых Глобуса».
Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая 2025 года. Жюри этого года возглавила французская актриса Жюльет Бинош, а председателем жюри категории «Золотая камера», в которой участвуют дебютанты, стала режиссер Аличе Рорвахер. В состав жюри основного конкурса также вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападиа, Дьедо Хамади, актер Джереми Стронг, актрисы Холли Берри и Альба Рорвахер, писатель Лейла Слимани.
Леонардо Ди Каприо смотрит на Роберта Де Ниро, который держит почетную Золотую пальмовую ветвь на церемонии открытия 78-го международного кинофестиваля в Каннах Joel C Ryan / Invision / AP
Председатель жюри Жюльет Бинош позирует фотографам на красной дорожке церемонии открытия 78-го международного кинофестиваля в Каннах Joel C Ryan / Invision / AP
Член жюри Джереми Стронг позирует фотографам Natacha Pisarenko / AP
Члены жюри Джереми Стронг (справа налево), Хэлли Берри и Хон Сан Су позируют фотографам во время красной дорожки церемонии открытия 78-го международного кинофестиваля в Каннах, Scott A Garfitt / Invision / AP
Альба Рорвахер позирует фотографам во время фотосессии жюри 78-го международного кинофестиваля в Каннах Natacha Pisarenko / AP
Даниэлла Тарантино и Квентин Тарантино на красной дорожке церемонии открытия и показа фильма «Оставь один день» в рамках 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля Luca Cutolo / ZUMA / TASS
Нава Мау на красной дорожке Каннского фестиваля Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Актриса Джулия Гарнер на церемонии открытия 78-го Каннского международного кинофестиваля Monica Shipper / EPA / TASS
Хайди Клум позирует фотографам во время церемонии открытия Scott A Garfitt / Invision / AP
Росси де Пальма позирует фотографам на красной дорожке Natacha Pisarenko / AP
Ван Кьянху на красной дорожке в Каннах Simone Comi / IPA / ZUMA / TASS