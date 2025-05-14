Никаких «голых» платьев: во Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль

13 мая во Франции стартовал Международный Каннский фестиваль. По традиции, он начался с красной ковровой дорожки, в которой приняли участие члены жюри и гости киносмотра. В этом году организаторы фестиваля запретили звездам появляться на торжественном открытии в «голых» или «слишком пышных» нарядах.

Церемония открытия фестиваля началась выступления Милен Фармер в память о Дэвиде Линче. После этого Леонардо Дикаприо вручил Роберту Де Ниро Золотую пальмовую ветвь за заслуги в кинематографе. Актер получил премию спустя почти 50 лет после первого появления в Каннах — в 1976 году он приезжал на фестиваль, представляя фильм «Таксист» вместе с режиссером Мартином Скорсезе и юной Джоди Фостер. Де Ниро — один из самых титулованных голливудских актеров. Среди его наград — две премии «Оскар» за роли в фильмах «Крестный отец 2» и «Бешеный бык», «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф, два «Золотых Глобуса».

Каннский кинофестиваль продлится до 24 мая 2025 года. Жюри этого года возглавила французская актриса Жюльет Бинош, а председателем жюри категории «Золотая камера», в которой участвуют дебютанты, стала режиссер Аличе Рорвахер. В состав жюри основного конкурса также вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападиа, Дьедо Хамади, актер Джереми Стронг, актрисы Холли Берри и Альба Рорвахер, писатель Лейла Слимани.