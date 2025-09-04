Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в российский прокат новый фильм автора «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Его картина «Отец, мать, сестра, брат» выла впервые показана 30 августа в Венеции на международном кинофестивале. Как уточняется в телеграм-канале прокатчика, дата выхода фильма в российских кинотеатрах будет объявлена позже.

Картина представляет собой полнометражный фильм, сконструированный в форме триптиха. Все три новеллы рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми и их несколько далекими родителями.

Действие каждой из трех глав происходит в настоящем времени, но в разных странах. Первая часть, «Отец», разворачивается на северо-востоке США, вторая, «Мать», — в Дублине, а третья, «Сестра Брат», — в Париже. Фильм снят по собственному сценарию Джармуша.

В картине снялись постоянные актёры режиссера. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Также в фильме участвуют Маим Бялик, Вики Крипс, Сара Грин, Индю Мур, Лука Саббат и Франсуаза Лебрун. Планируется, что в американский прокат фильм выйдет 24 декабря.