Американское издание Variety опубликовало список лучших фильмов первой половины 2026 года. В подборку вошли картины разных жанров — от громких кассовых хитов до независимых драм. Главные кинокритики издания отметили, что текущий год стал одним из самых успешных для киноиндустрии за последнее время.

В список вошли хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности», которые стали мегахитами при скромных бюджетах, а также «История игрушек 5», получившая восторженные отзывы. Среди других фильмов — драма «Голубая цапля» — дебют канадского режиссера Софи Ромвари; документальный фильм-концерт «EPiC: Элвис Пресли» от База Лурмана; комедийная драма «Приглашение» с Сетом Рогеном и Оливией Уайлд, которая также выступила режиссером; фильм о мести «Бог есть?»; космический блокбастер «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом; независимые картины «Это хит!» с Полом Раддом и «Роза Невады», а также фильм венгерского режиссера Ильдико Эньеди «Молчаливый друг» о связи человека и природы.

Особое внимание критики уделили «Обсессии» — фильму Карри Баркера, снятому за менее чем один миллион долларов. Картина собрала в мировом прокате более 200 миллионов долларов, обойдя новый фильм по «Звездным войнам». По мнению Variety, режиссер доказал, что оригинальные сценарии могут выделяться даже в эпоху бесконечных сиквелов и перезапусков.

Среди других заметных работ — «Наш герой, Бальтазар», который критики назвали смелым и поразительным фильмом о виртуальной молодежной культуре. Драма «Роза Невады» с Джорджем Маккеем и Каллумом Тернером была отмечена за операторскую работу и концептуальную смелость.

В материале Variety отмечается, что успех текущего года связан не только с кассовыми сборами, но и с тем, что зрители получают удовольствие от органичных и искренних фильмов. Среди них — «Дьявол носит Prada 2» и байопик о Майкле Джексоне «Майкл».