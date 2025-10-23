Искусствовед и галерист Ольга Попова, стоящая у руля сразу нескольких успешных проектов — галерей ARTZIP, pop/off/art и аукционного дома ON, — после окончания седьмых торгов «СЮДА» рассказала о тонкостях арт-рынка. В интервью она объяснила, почему «Розовый забор» Михаила Рогинского — топ-лот аукциона, как продавать сложные медиумы вроде видеоарта и почему единого портрета современного коллекционера больше не существует.

— На предаукционной выставке представлены работы «музейного уровня». Каковы ваши конкретные критерии при отборе лотов? Вы ориентируетесь исключительно на имя художника, провенанс и выставочную историю работы, или есть другие, менее очевидные факторы?

— Конечно, эти факторы очень важны, и имя, бренд художника — первоочередной маркер. Но появляются работы менее известных и популярных среди широкой публики авторов, которые мы берём под клиента. Нам важен период создания работы, так как мы знаем, что не все периоды одинаково ценны и значимы в истории искусства и среди покупателей. Мы также обращаем внимание на сохранность работы. Это важный аспект при принятии окончательного решения.

— Аукцион объединяет три поколения художников — от послевоенного нонконформизма до актуального искусства. Меняется ли портрет современного российского коллекционера? Он сегодня ищет проверенные имена с историей или готов делать ставки на молодых авторов?

— Единого портрета коллекционера давно уже нет. Искусство очень разнообразное, как и портрет покупателя. Большие коллекционеры сосредоточены на голубых фишках, на значимых работах, и это основное правило их приобретения. Кто-то покупает то, что нравится, но в правильных местах. И в этом смысле не ошибается с точки зрения авторов, и в списке может быть много молодых имен. Для многих покупателей или коллекционеров очень важны концепция и смыслы, идеи и их точное воплощение в той или иной технике и медиа.

— На рынке уже есть устоявшиеся игроки. В чем ваше основное конкурентное преимущество как аукционного дома АукциON? В уникальном подборе лотов, в формате проведения торгов, в работе с конкретной категорией клиентов?

— Да, вы правы, и в уникальном подборе лотов — мы экспериментируем на аукционах с темами, с медиа, с составом художников. У нас были торги, например, только работ на бумаге: графика, фотография; были торги только молодых художников; был аукцион женского искусства и так далее. Формат проведения у нас достаточно стандартный, но в любом случае в России таких гибридных торгов, где можно участвовать офлайн, онлайн или по телефону, нет. Поэтому это одно из наших конкурентных и важных преимуществ относительно других аукционов. И мы уже об этом говорили, возможно, но с первого аукциона мы ввели формат неотложной ставки, где покупатель получает сниженный процент аукционного дома, или если работа ушла другому покупателю, то 2% от молотка в виде бонуса, в виде живых денег, за то что он нас поддержал и сделал неотложную ставку. Это нововведение, которым пользуются многие наши покупатели.

— Вы упомянули, что фотография стала стабильной частью торгов, а в планах — видеоарт. С какими основными сложностями вы сталкиваетесь при продаже этих, более современных и сложных для коллекционирования, медиумов по сравнению с классической живописью?

— Первое и принципиальное, о чем бы я хотела сказать, это, наверно, про тираж, который касается как фотографий, так и видео. Это важно, чтобы художник следил за этим. Работы все должны быть подписаны, пронумерованы, и мы и покупатель должны быть уверены, что это соответствует действительности и тираж ограничен и соблюдается.

— Если бы вам нужно было выделить один лот с этих торгов, который, по вашему мнению, является самой важной инвестицией или самым значимым художественным открытием, что это было бы и почему?

— Наверное, я бы выделила работу Михаила Рогинского «Розовый забор». Исключительная, редкая, музейная работа. Она пока не нашла своего владельца, но это обязательно случится, работа важная и она должна попасть в топовую коллекцию. Над чем мы сейчас работаем.

— Многие из представленных работ имеют публичную историю (публикации в каталогах). Насколько сильно наличие «биографии» у работы влияет на ее конечную цену на российском рынке по сравнению с работами, появляющимися из частных собраний?

— Наличие «биографии» или истории работы очень важно. Во-первых, должен быть безупречный провенанс у работы, и мы на это всегда обращаем внимание. Если работа из какой-то известной коллекции, это тоже придает ей ценность и значимость, что влияет на ценообразование. В целом на цену влияет несколько маркеров: рынок художника в целом, год создания работы и ее сохранность, провенанс и история владения.

— Вы одновременно являетесь основателем галереи (ARTZIP, pop/off/art) и аукционного дома. Не возникает ли конфликта интересов? Как вы выстраиваете стратегию, чтобы эти две структуры не конкурировали, а дополняли друг друга?

— Галерея и аукционный дом — это действительно может быть конфликт интересов, если художники галереи появляются с первичного рынка, то есть с самой галереи, на аукционе. Мы этого в целом не допускаем, и если художники присутствуют на аукционе, то это, скорее всего, вторичный рынок. На последнем аукционе «СЮДА» было 7 художников галереи pop/off/art.

— Что на сегодня является самым большим вызовом в управлении арт-бизнесом в России: логистика, правовые вопросы, изменение покупательской способности или что-то иное?

— Все перечисленные вами задачи важны, безусловно. Но для нас как галеристов самая важная задача — выводить наших художников на международный уровень, чтобы они присутствовали на масштабных международных событиях, биеннале и т.д., чтобы их работы были в международных видных коллекциях, как частных, так и музейных. И сегодня это вдвойне важно и втройне сложнее, чем 5 лет назад. Мы никогда не останавливались в этом направлении, и в ноябре участвуем (pop/off/art) сразу в двух ярмарках, в Шанхае и Абу-Даби, и это только часть большой нашей программы.

— Какую роль, помимо коммерческой, играют сегодня аукционы в России? Считаете ли вы своей задачей просвещение аудитории и формирование новых коллекционеров, и если да, то как вы это делаете?

— Задача просвещения была и будет всегда. При аукционе мы летом запустили консалтинг, и в рамках нашей программы проходят образовательные встречи, лекции. Также мы ездим небольшими группами на международные ярмарки и значимые события в мире. Ближайшие такие поездки уже совсем скоро — в Бухару на биеннале и на ярмарки в Шанхай, куда отменили визы, и Абу-Даби.