В Государственной Третьяковской галерее прошла церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в категории «Юниоры». Награды получили финалисты в 12 индивидуальных компетенциях и командных проектах.

В шестом сезоне юниорского чемпионата приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет. В финал вышли 120 участников из 44 регионов России. Соревнования проходили по 12 направлениям: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, звукорежиссер кино и медиа, клипмейкер, композитор популярной музыки, продюсер, стилист, сценарист, фотограф, художник-аниматор.

Победители получили денежные сертификаты: за первое место — до 300 тыс. рублей, за второе — до 200 тыс. рублей, за третье — до 100 тыс. рублей. Также финалисты смогут пройти стажировку и трудоустроиться, а их работы могут быть интегрированы в реальные проекты. Статус финалиста и победителя учитывается как индивидуальное достижение при поступлении в вузы-партнеры по профильным направлениям.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил, что «АртМастерс» дополняет систему дополнительного образования и помогает развивать творческие способности школьников. «Особенно ценно, что участники направления „Юниоры“ выходят за рамки базовых навыков и становятся по-настоящему подготовленными специалистами. За этими молодыми профессионалами будущее отрасли», — сказал он.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин подчеркнул: «Каждый год наши юниоры доказывают, что у креативного кластера в России яркое будущее. Проекты, которые ребята создают в таком юном возрасте, поражают своей глубиной, технической сложностью и, самое главное, искренностью. Чемпионат — это не просто соревнование, а точка входа в масштабную экосистему „АртМастерс“ и реальный социальный лифт, который дает возможность сделать первые шаги в карьере уже в подростковом возрасте».

Финалисты были объединены в команды для работы над финальными заданиями: мультимедийным проектом «Музыкальный проект — Народы России: культурные коды» и анимационным проектом «Артем Фломастерс — сила доброго поступка». В рамках музыкального проекта были созданы 10 треков и клипов, раскрывающих культуру разных народов России. Техническую поддержку участникам оказывала компания «Октава ДМ».

В церемонии награждения приняли участие представители органов власти, бизнеса и креативных индустрий, в том числе советник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Петр Корягин, руководитель отдела бренд-стратегии МАЕР Алена Гох, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Юлия Голубева и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.