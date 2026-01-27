В соцсетях продолжают активно обсуждать ситуацию с фетишем на пуховики. Все началось с того, что блогер по имени Злата поделилась в Instagram* своей историей о том, как она пыталась продать пуховик на «Авито». По словам девушки, ей написала женщина, представившаяся сотрудницей клининга, и начала задавать вопросы о том, как пуховик ведет себя при намокании, надувается ли он, а также присылать фотографии с мокрыми куртками. Далее комментаторы пояснили, что существуют люди с фетишем на болоньевую одежду, а ситуация моментально породила мемы про «самонадувание» и мокрые пуховики. Психолог и сексолог Александра Миллер прокомментировала RTVI, с чем связан фетиш на пуховики, какие еще бывают кинки на одежду и что делать в ситуации, когда незнакомцы оставляют сообщения, связанные с темой сексуализированных предпочтений.

Насколько часто встречается фетиш на пуховики

Такие фетиши существуют в реальности, хотя их «популярность» в соцсетях часто гиперболизируется. В профессиональной практике я скорее встречала фетиши на общую категорию «объемной, надутой, тактильной одежды» (пуховики, комбинезоны, стеганые жилеты), чем именно на пуховик как таковой. Это не массовое явление. Чаще это часть более широкого спектра предпочтений. Люди с такими интересами обычно существуют в узких комьюнити, и их запросы выходят в «большой мир» случайно, как в истории с продажей на «Авито».

Психологические и сексуальные корни

Чтобы понять, нужно уйти от ярлыков. Фетиш — это смещение сексуального и эмоционального интереса на неодушевленный предмет или его часть. Ключевое слово — смещение. Почему оно происходит?

Объемная одежда создает четкий, непроницаемый контур тела. Для некоторых это символизирует защиту, кокон, контролируемую дистанцию. Влечение может быть связано не с тканью, а с этим ощущением безопасности.

Шуршание нейлона, мягкость наполнителя, специфическое давление на кожу — это сильные сенсорные стимулы. Для людей с высокой тактильной чувствительностью они могут стать якорем для возбуждения.

Часто корни уходят в детство или первый сексуальный опыт, где подобная одежда (зимний комбинезон, пуховик родителей) присутствовала и смешалась с чувством тепла, заботы или пробудившегося интереса. Речь о возбуждении от вида надувания, увеличения объема. Это может быть связано с глубокими архетипическими образами беременности, наполненности, трансформации.

Считается ли это девиацией? В клиническом смысле — только если это единственный и обязательный способ получения сексуального удовлетворения, который вызывает страдания у самого человека или вредит его отношениям. Сам по себе фетиш на специфическую текстуру или вид одежды, если он не мешает жизни, — это просто особенность сексуального сценария, вариант нормы, так как определение нормы на сегодняшний день весьма размыто.

«Неочевидные» кинки на одежду и предметы

Их множество. Это целая вселенная, где важна текстура, функция или символика:

латекс, винил (глянец, запах, ощущение «второй кожи»), мех, бархат, жесткий деним;

защитные костюмы, униформа (медицинская, промышленная), спортивная экипировка (особенно плотная, как лыжные комбинезоны);

валенки (как символ грубой, «почвенной» текстуры и определенного эстетического образа), резиновые сапоги (часто связаны с темой воды, грязи, «болота» — это уже смешение фетиша на одежду и на определенную среду);

новая, накрахмаленная; или наоборот — потрепанная, грязная, испачканная (мизофилия).

Как вести себя в неловкой ситуации? Практические советы

Ситуация классическая: столкновение с чужой, не всегда понятной интимностью в нейтральном пространстве (площадке продаж).

Сбросить тревогу. Осознайте: вы столкнулись не с опасностью, а с чужим интересом. Страх здесь рождается от непонимания. Сам по себе такой запрос не является угрозой, если он остается в рамках просьбы. Вернуть общению границы. Вы — продавец, а не участник чужого сценария. Вежливый и бесстрастный отказ — лучшая тактика. Пример: «Благодарю за интерес к куртке. Для совершения покупки я готова предоставить дополнительные фото предмета в нейтральном виде. Иные запросы не рассматриваю. Готова ответить на вопросы о размере и состоянии вещи». Не вступать в диалог и не пытаться понять. Не спрашивайте «зачем?», не поддерживайте тему. Это может быть воспринято как вовлеченность. Ваша задача — продать вещь, а не стать объектом для чужой фантазии. Заблокировать и забыть. Если запросы повторяются или становятся навязчивыми/неприятными — смело блокируйте собеседника. Вы не обязаны терпеть дискомфорт.

Не винить себя и вещь. Ни вы, ни куртка ни в чем не виноваты. Вы просто оказались на периферии чьего-то внутреннего мира. Продавайте ее спокойно дальше.

Человеческая сексуальность невероятно пластична и часто ищет символы для своего выражения. Фетиш на одежду — это один из способов такой «поисковой работы». Это становится проблемой только тогда, когда нарушает границы других людей. В вашем случае границы были проверены.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена