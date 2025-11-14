Главными «редфлагами» для россиянок стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Книжный сервис «Строки» и дейтинг-сервис Twinby совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа» выяснили, какие литературные герои стали для россиян главными «редфлагами» и «гринфлагами» в отношениях.

Среди мужчин лидером антирейтинга стала Анна Каренина (18%), за которой следуют Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%). У россиян 18—24 лет лидируют Обломов и Онегин (по 25%), а также Тихон Кабанов (22%) и Печорин (21%).

Наиболее положительными примерами женщины назвали Пьера Безухова (22%), Петра Гринёва (16%) и Андрея Болконского (14%). Мужчины чаще называют героинями для подражания Маргариту (17%), Наташу Ростову (16%) и Татьяну Ларину (14%). При этом Маргарита вошла одновременно и в список «редфлагов», и в топ «гринфлагов». Эксперты называют это проявлением комплекса «Мадонны-блудницы»: мужчины восхищаются силой, свободой и чувственностью, но в то же время опасаются их.

И мужчины, и женщины сошлись в том, что важен не конкретный герой, а тип поведения. Самые неприятные типажи: манипуляторы и нарциссы-мужчины (38% женщин и 25% мужчин), манипулирующие и использующие выгоду женщины (28% женщин и 22% мужчин), опасные и деструктивные личности (26% женщин и 20% мужчин).

41% женщин и 37% мужчин не ассоциируют себя ни с одним персонажем классики. Среди женщин лидирует Маргарита (19%), более чем вдвое опередив Татьяну Ларину (8%). У мужчин оценки распределены равномерно.

«Благодаря внедрению в нашу жизнь популярной психологии, мы иначе смотрим на классическую литературу, — отмечает директор по развитию книжного сервиса „Строки“ Татьяна Соловьева. — Современные пользователи всё чаще замечают, что то, что раньше было нормой в любви, уже не вписывается в представление о здоровых отношениях».

«В дейтинге мы видим ту же тенденцию: молодые люди всё чаще распознают „опасные типажи“ и открыто говорят о границах, — комментирует главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева. — Для поколения 20—30 лет романтика — это уже не страдание, а осознанный выбор. Сегодня люди ищут не „идеальную любовь“, а честность и эмоциональную зрелость».