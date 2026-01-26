В ходе трансляции матча чемпионата AFC Национальной футбольной лиги (NFL) между командами «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Денвер Бронкос» на телеканале Fox был впервые показан новый телевизионный ролик грядущего эпического фильма Кристофера Нолана «Одиссея». В кадре появился известный рэпер и продюсер Трэвис Скотт, что стало для многих фанатов неожиданностью. Об этом сообщает Variety.

В коротком тизере Трэвис Скотт появляется в сцене, где он стоит на столе, обращаясь к группе воинов. Среди них, как можно предположить, находятся персонажи в исполнении Тома Холланда (Телемах) и Джона Бернтала (Менелай). Это не первое сотрудничество музыканта и режиссера. Ранее Скотт записал трек «The Plan» для научно-фантастического триллера Нолана «Довод» (2020). Тогда режиссер в интервью GQ высоко оценил вклад артиста, назвав его голос «последним элементом головоломки, которую собирали целый год», и отметил его глубокое понимание музыкального и нарративного замысла.

«Одиссея» Нолана, основанная на одноименной древнегреческой поэме, становится одним из самых ожидаемых фильмов года. Главную роль Одиссея исполняет Мэтт Дэймон. В звездный актерский ансамбль также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Бенни Сафди и Эллиот Пейдж.

Фильм также войдет в историю кинематографа как первая полнометражная игровая картина, полностью снятая на камеры формата IMAX. Ранее это считалось технически невозможным для сцен с диалогами из-за высокого уровня шума, который производят эти камеры. Однако, как рассказал сам Нолан в интервью журналу Empire, проблема была решена с помощью новой системы звукоизоляции. «Это меняет правила игры. Теперь вы можете снимать в футе от лица актера, пока он шепчет, и получать чистый звук. Это открывает возможность снимать интимные сцены с величайшей актерской игрой в самом красивом формате в мире», — пояснил режиссер.

Ранее Нолан уже анонсировал, что работа над фильмом ведется с применением новейших технологий, включая практические эффекты и масштабные декорации. Съемки проходили в нескольких странах, включая Мальту и Исландию. Премьера «Одиссеи» запланирована на осень 2026 года.

В связи с появлением Трэвиса Скотта в ролике кинокомпания Universal, выступающая дистрибьютором картины, отказалась давать комментарии. Характер и размер роли музыканта в фильме пока официально не раскрываются, что только подогревает интерес к проекту.