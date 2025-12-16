К 250-летию со дня рождения Джейн Остин, которое отмечается 16 декабря, книжный сервис «Литрес» и издательство современной женской прозы «Бель Летр» провели совместное исследование. Согласно его результатам, большинство читателей (60%) воспринимают творчество английской классической писательницы как опережающее своё время. Интерес к её книгам подтверждается и ростом спроса: выручка от продаж произведений Остин в сервисе «Литрес» в 2025 году увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подавляющее большинство респондентов (92%) знакомы с творчеством писательницы. При этом лишь 24% идентифицируют её в первую очередь как автора любовных романов, а 16% видят в ней создательницу остросоциальной литературы. Главной причиной актуальности её книг читатели назвали поднимаемые в них вечные темы любви, семьи и социального статуса (36%). Для 33% привлекательна авторская ирония и наблюдательность, а 15% ценят её вклад в усиление влияния женской прозы. Только 1% опрошенных считает творчество Остин устаревшим.

Бессменным лидером в рейтинге любимых произведений стал роман «Гордость и предубеждение», который выбрали 72% участников опроса. На втором месте с 12% голосов расположилась «Эмма». Третье место занял последний роман писательницы «Доводы рассудка» (5%). В топ-5 также вошли «Чувство и чувствительность» (4%) и «Нортенгерское аббатство» (3%). Среди экранизаций уверенно лидирует мини-сериал 1995 года «Гордость и предубеждение» с Дженнифер Эль и Колином Фёртом в главных ролях (45%).

Бренд-директор издательства «Бель Летр» Дарья Юркова отметила непреходящее значение творчества Остин для многих читателей. По её словам, даже спустя 250 лет люди продолжают зачитываться её романами. В связи с устойчивым интересом к личности писательницы издательство в декабре выпустило роман Джилл Хорнби «Мисс Остин», который стал одной из заметных новинок на зимней ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. В книге представлена авторская версия жизни Джейн Остин и её сестры Кассандры.

Исследование проводилось в декабре 2025 года, в нём приняли участие более 600 пользователей из разных городов России. Данные были собраны через онлайн-форму с помощью площадок ГК «Литрес» и издательства «Бель Летр», а затем проанализированы аналитиками компаний.