Житель Санкт-Петербурга установил рекорд года, потратив 235 тысяч рублей на самый дорогой подарок — корзину из 501 премиальной розы. Об этом сообщили RTVI в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

По данным маркетплейса, наиболее щедрыми заказчиками традиционно оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В число самых дорогих цветочных композиций также вошли букет из 101 пиона за 214 тысяч рублей и корзина с 201 ранункулюсом стоимостью 199 тысяч рублей.

Среди комнатных растений в топ-10 премиальных покупок попали исключительно бонсаи. Их цена формируется в зависимости от возраста, породы и стилизации. Например, в Москве 50-летний бонсай из можжевельника, сформированный японским мастером, был продан за 125 тысяч рублей.

Лидером среди электронных сертификатов стал мастер-класс по экстремальному вождению на автомобилях Porsche 911 и Dodge Challenger за 81 тысячу рублей, купленный в Москве. Также в топ-10 вошли сертификаты на SPA-услуги и впечатления, такие как полет на самолете или воздушном шаре.

Самым дорогим подарком в категории мягких игрушек стал мишка ростом 2,2 метра за 35 тысяч рублей, которого вручил житель Ленинградской области.