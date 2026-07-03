Поп-звезда Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси официально поженились, сообщает Page Six со ссылкой на источники. Как утверждает издание, церемония прошла в Теннесси в присутствии «крошечной группы близких людей». Молодожены эту информацию не подтверждают.

Основное торжество запланировано на пятницу, 3 июля, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Накануне пара провела званый ужин для 100 гостей, а на само празднование, по данным СМИ, приглашены около тысячи человек. По информации Forbes, организация мероприятия обойдется не менее чем в 20 миллионов долларов. Аренда арены может стоить до 5 миллионов долларов, только на цветы и декор — более 3 миллионов, на кейтеринг — около миллиона, а охрана обойдется более чем в 2 миллиона долларов.

Гости уже начали съезжаться в Нью-Йорк. Среди тех, кого заметили в городе, — Селена Гомес, Брэдли Купер, Лина Данэм, Джек Антонофф, а также Эрин Эндрюс. Ожидается, что на свадьбу придут Пол Маккартни, Эмма Стоун, Зои Кравиц, Джиджи Хадид, Эд Ширан и другие звезды. Все гости подписали соглашения о неразглашении, а на входе у них будут изымать телефоны, чтобы предотвратить утечки. Внутри арены установили замок и садовые декорации.

Улицы вокруг Madison Square Garden перекрыты, за порядком следят 139 полицейских и сотрудники Национальной гвардии. Городские власти ввели режим «контролируемый доступ», что означает, что люди без дела в этом квартале должны его покинуть.

Пара подверглась критике за роскошное торжество в разгар экономических проблем и инфляции. Чтобы смягчить недовольство, Свифт и Келси пожертвовали 26 миллионов долларов нескольким благотворительным организациям, включая продовольственные банки и SPCA.

О помолвке Свифт и Келси объявили в августе 2025 года, пара встречается с 2023 года. На прошлой неделе Тейлор Свифт стала первой женщиной-миллиардером, чье состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов. По данным Page Six, на свадьбе ожидаются выступления Стиви Никс и Тима Макгроу, а также Эда Ширана.