Американская модель и телеведущая Тайра Бэнкс подала иск о клевете против Netflix и режиссеров документального сериала «Столкновение с реальностью: Закулисье „Топ-модели по-американски“» (Reality Check: Inside America’s Next Top Model). Об этом сообщает Associated Press.

Иск был подан в субботу, 13 июня, в федеральный суд Лос-Анджелеса. Бэнкс утверждает, что дала интервью для проекта продолжительностью три с половиной часа, в котором взяла на себя ответственность за некоторые спорные решения шоу. Однако, по ее словам, материал был урезан до 16 минут и смонтирован таким образом, чтобы создать «ложное и дискредитирующее повествование», полностью искажающее ее рассказ. При этом перед премьерой, состоявшейся 16 февраля 2026 года, телеведущей не дали ознакомиться с финальной версией cthbq.

В иске утверждается, что с помощью выборочного монтажа создатели сериала сформировали версию, согласно которой Бэнкс якобы сознательно совершила сексуализированное насилие над участником шоу и использовала травму одной из моделей для повышения рейтингов. Адвокаты телеведущей настаивают, что в полной версии интервью Бэнкс неоднократно выражала сочувствие пострадавшим и признавала ошибки, но эти фрагменты не вошли в финальную версию.

Бэнкс требует возмещения ущерба, а также добивается запрета на использование ее изображения в связи с саундтреком к сериалу. По данным иска, после выхода документального фильма публичная реакция была «немедленной, жесткой и направленной непосредственно против госпожи Бэнкс», а рейтинги ее бизнеса — магазина мороженого SMiZE & DREAM в Сиднее — резко упали. Телеведущая настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Представители Netflix и режиссеров на момент публикации не комментировали ситуацию.