В Еврейском музее открылась выставка «Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие»

В Еврейском музее и центре толерантности 5 марта прошло открытие выставки «Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие». На ней представлены более сотни работ таких художников, как Марк Шагал, Натан Альтман, Давид Штеренберг, Эль Лисицкий, Роберт Фальк, Иосиф Чайков, Александр Тышлер, Соломон Никритин, Яков Паин, Ниссон Шифрин, Иссахар-Бер Рыбак и другие.

Они обрели популярность после отмены черты оседлости. Когда талантливые авторы смогли выбраться в Петербург и выставляться в европейских городах, об их творчестве узнал весь мир. Переплетение фантастического и житейского, новые способы наложения и сочетания красок, свежие концепты, — такими чертами обладало творчество еврейских художников. Благодаря им зародились главные направления модернизма. Подробнее о выставке — в галерее RTVI.