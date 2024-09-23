Бренд Louis Vuitton представил две новые версии своего сундука-раскладушки. Над ними работали креативные директора дома Николя Гескьер и Фарелл Уильямс.

Стоимость сундуков, способных превращаться в дорожную кровать-раскладушку составляет 220 и 190 тыс. евро соответственно. В комплекте с ними идет набор под названием Malle Lit, в который входят подушка, матрас с эффектом памяти, простыня и ночной столик. Одеяло, вероятно, стоит приобретать отдельно за 1350 евро.

Корпус кроватей украшен монограммами креативных директоров. Корпус чемодана сделан из кожи и дополнен металлическими пластинами.

Сам дизайн чемоданов-кроватей отсылает к аналогичному изобретению Жоржа Виттона, сына основателя модного дома, создавшего сундук для путешественников в 1868 году. К слову, именно он придумал делать чемоданы такими прочными, чтобы их можно было использовать как сейф. Полтора века назад раскладушка была сделана из алюминия и букового дерева. Предполагалось, что ее будет удобно брать с собой для путешествий во французские колонии.

Ранее в ЦУМе стал доступен для покупки другой необычный айтем Louis Vuitton — сумка-самолет. Ее представил еще в 2021 году дизайнер Виржил Абло, теперь же она выставлена на ресейл-платформе ЦУМа. Продается вещь за 5 555 555 рублей.