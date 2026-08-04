1 августа в олимпийском комплексе «Лужники» прошла третья «Битва Беговых Клубов» — соревнование и фестиваль легкой атлетики, организованный беговым сообществом «Пыльные Гантели» при поддержке Департамента спорта Москвы. Мероприятие было приурочено к 70-летию «Лужников». За победу боролись 86 беговых клубов, а общий призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Всего в соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов.

В программу турнира вошли три дисциплины: забег на 3000 метров (среди мужчин и женщин), шведская эстафета (1600/1200/800/400 метров) и эстафета 4×100 метров.

В индивидуальном зачете на дистанции 3000 метров среди мужчин победил действующий чемпион России в беге на 1500 метров Егор Лимонов из клуба «Второе дыхание» с результатом 8 минут 3 секунды. Среди женщин первой финишировала мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России Светлана Аплачкина (клуб «Династия А») — 9 минут 14 секунд.

В соревнованиях также приняли участие рекордсмен России на дистанции 15 км Дмитрий Неделин, победитель Казанского марафона Сергей Шаров, а также другие сильнейшие атлеты России и зарубежья.

Победители командного зачета:

1 место — «Беговой монастырь»

2 место — «Колибри»

3 место — Threshold project

4 место — СБЕР

5 место — RUN.MIPT

Организатор соревнований Антон Самохвалов отметил, что «Битва Беговых Клубов» — это единственное массовое соревнование среди беговых клубов, которое проходит на профессиональном легкоатлетическом стадионе. «Нам не нужно перекрывать городские улицы — вся борьба разворачивается на дорожках легендарных «Лужников», что делает соревнование по-настоящему уникальным и позволяет создать комфортную атмосферу как для участников, так и для зрителей», — сказал он.