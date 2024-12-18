С 26 по 29 декабря в Центральном Манеже пройдет II Московская Неделя Красоты. Выставка станет одной из площадок для праздничного шопинга.

Более 500 российских брендов представят свою продукцию, включая косметику, аксессуары, праздничный декор и кондитерские изделия. В зоне «Сделано в Москве» будет представлено более 50 локальных брендов. Там можно будет выбрать сувениры и красиво упаковать их.

Помимо шопинга, гостей ждет насыщенная программа: специальная зона преображения с профессиональными стилистами и визажистами, более 50 мастер-классов на главной сцене, посвященных созданию праздничного образа и выбору стиля, а также «Волшебная лаборатория подарков» для юных посетителей с мастер-классами по изготовлению елочных игрушек и украшений.