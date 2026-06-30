1 июля в Образовательном центре Московского музея современного искусства в Ермолаевском откроется выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Кураторами выставки выступили Ольга Турчина и Кирилл Данелия. Экспозиция продлится до 13 сентября.

Выставка выстроена хронологически и демонстрирует, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

На первом этаже собраны работы времен режиссерских курсов, наброски и композиционные эксперименты, в которых уже обнаруживается наблюдательность художника, чувство ритма, кадра и его интерес к повседневной пластике. Второй этаж акцентирует внимание на зрелых работах: графике, фотодокументации и материалах к фильмам, которые складываются в целостный портрет режиссера.

Один из разделов выставки воссоздает творческую кинолабораторию. Здесь представлены авторские рисунки, поисковые эскизы персонажей, пространственные решения кадра и эпизодов, а также фотографии со съемок известных фильмов. Материалы раскрывают практическую сторону режиссуры Данелия и показывают, как графические идеи воплощаются в живой кинематографический процесс.