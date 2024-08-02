В парижской галерее La Galerie Dior откроется выставка фотографа Питера Линдберга. В экспозиции будут представлены 80 отпечатков, которые не выставлялись ранее. Об этом сообщает WWD.

Выставка «Dior/Lindbergh» пройдет с 17 октября 2024 года по 4 мая 2025-го. На ней будут представлены более сотни работ фотографа, сделанные в 1988-2018 годах для Dior.

В частности, в экспозицию войдут снимки из последней коллаборации Линдберга с Dior 2018 года. Речь идет о съемке винтажных вещей Dior, которая проходила на Таймс-Сквер. В ней принимали участие модели Алек Век, Карен Элсон, Саския де Брау, Кэролин Мерфи, Эмбер Валетта и Саша Пивоварова.

«В то время как высокая мода тесно связана с идеей совершенства и мастерством каждой детали, я хотел перенести 70 лет истории творчества Dior в неожиданное место», — сказал тогда фотограф.

Питер Линдберг умер в 2019 году. Он был одним из самых влиятельных и значимых в мире фэшн-фотографов. Линдберг снимал таких знаменитостей как Кейт Мосс, Наталья Водянова, Ирина Шейк, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и многих других. Его работы публиковались в журналах Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar

Линдберг делал снимки для крупнейших рекламных кампаний, таких как Lady Dior с Марион Котийяр и J’adore Eau Lumière с Шарлиз Терон.