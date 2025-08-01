Актер и телеведущий Леонид Якубович возглавил рейтинг «главных дедушек страны». Он также стал самой упоминаемой фигурой в СМИ среди российских знаменитостей старше 60 лет. Об этом пишет NEWS.ru.

В июле этого года аналитики сервиса «Дзен» провели опрос, в котором приняли участие 1204 респондента из разных регионов России. Им предложили назвать звезд, ассоциирующихся у них с образом «главного дедушки страны» — символа мудрости, доброты и тепла. Первое место досталось Леониду Якубовичу. Помимо него, в пятерку лидеров вошли актер и телеведущий Юрий Стоянов, комик Евгений Петросян, журналист Владимир Познер, а также музыкант Александр Розенбаум.

В период с мая по июль 2025 года Якубович также стал самой упоминаемой медийной персоной среди знаменитостей старшего поколения. Количество публикаций о нем выросло в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Специально к юбилею телеведущего, которому 31 июля исполнилось 80 лет, в «Дзене» запустили тематический канал с материалами об артисте от популярных авторов платформы.

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что певица Надежда Кадышева обошла Ольгу Бузову, Егора Крида и Басту по числу упоминаний в СМИ. В мае 2025 года количество публикаций о Кадышевой увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом того же года.