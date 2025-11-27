Издательство «Альпина.Проза» выпустило новый роман известного российского писателя Алексея Иванова «Невьянская башня». Электронная и аудиоверсия книги эксклюзивно доступны в сервисе «Яндекс Книги». Аудиокнигу озвучил Всеволод Кузнецов.

Произведение представляет собой масштабное историческое полотно, повествующее о становлении заводской России в XVIII веке. Сюжет романа разворачивается в 1735 году вокруг Акинфия Демидова — хозяина Невьянского завода, чья жизнь оказалась перечеркнута семейными драмами, казёнными претензиями и надвигающейся бедой: на завод нападает дух огня. Сама Невьянская башня становится в произведении как символом власти, так и очагом тайны.

В романе текст сочетает детальную бытовую реконструкцию и почти готическую образность. Алексей Иванов исследует рождение индустриального сознания на Урале, где завод предстаёт автономным миром с собственными законами, а вера и суеверие пересекаются с делом и насилием.

Алексей Иванов — один из известных современных писателей России, автор экранизированных бестселлеров «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье» и других произведений.