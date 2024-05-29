23 мая в российский кинопрокат вышел фильм «Майор Гром: Игра» — продолжение супергеройской кинофраншизы по комиксам Bubble. Главный редактор Bubble Comics Роман Котков рассказал в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте о расширении киновселенной Bubble, а также поделился подробностями производства манги в России и экранизации «Красной фурии». Главное из интервью Романа Коткова — в материале RTVI.

О сходствах с «Шерлоком»

Комикс «Игра» изначально выходил примерно в одно время с третьим сезоном «Шерлока», мы просто не могли взять те же самые идеи. Но такого много в поп-культуре, когда именно личная вендетта заставляет злодея выйти на персональный уровень уничтожения героя. Там можно вспомнить и «Шерлока», и легендарный фильм «Крепкий орешек 3», где Брюс Уиллис, собственно, разгадывает такие загадки по городу. Поэтому мы ни откуда ничего напрямую не брали, идея «Игры» давно была придумана в комиксах, но тем не менее, если люди видят в этом хорошие источники референсов, то пусть. Приятно равняться на великих!

Об отношении к спойлерам

Я очень аккуратно обхожу спойлеры, потому что отношусь к ним очень серьезно, как говорится, нельзя… Спойлеры не испортят хорошее кино, но могут испортить первое впечатление от хорошего кино. Я сам поклонник, даже на всех «Мстителей» ездил в первую ночь, чтобы посмотреть и потом уже не страдать.

Поэтому мы все фанаты своего дела и очень уважаем свою аудиторию, своих фанатов, которые тоже будут смотреть полными залами и предвкушать, что же там будет. Пусть они лучше прочувствуют всю гамму эмоций и переживут это сами.

О расширении вселенной

Мы очень хотим расширять вселенную, чтобы все эти персонажи жили, продолжали дышать, вокруг них появлялись еще новые персонажи, чтобы чуть ли не у каждого была отдельная большая ветка. Поэтому и фильм такой длинный, потому что хочется всё это показать, всё это интересно, красиво для аудитории. Поэтому только остается надеяться, что такой большой хрон не помешает прокату и впечатлению людей.

О вырезанных сценах

Там было много интересного в финале, что я спойлерить точно не буду. И могу сказать, что самый пострадавший персонаж для меня, — это Август ван дер Хольт, наш новый антагонист в исполнении Матвея Лыкова. Сейчас в фильме он интересный, харизматичный, загадочный, но за ним было прямо очень много линий. У него была своя большая персонажная линия, линия его отношений с его отцом, который и создал, собственно, компанию Holt International и из-за которого Август прилетел в Петербург. Было много и эмоциональных вещей, и драматических вещей. Поэтому очень хочется, чтобы когда-нибудь эти сцены, этот HoltCut нашел дорогу к зрителю, потому что Матвей проделал просто невероятную работу с персонажем и все очень хотели, чтобы Хольт был не просто картонной фигурой, который пришел и позлодействовал, а чтобы он был глубоким. И мне кажется, у нас получилось, но, к сожалению, не всё из этого увидит зритель.

Мы все так сильно горим нашими героями и нашими историями. Мы даже выпустили комикс-предысторию, который написали совместно авторы фильма и артисты, т. е. каждый артист поучаствовал в создании истории про своего героя. Мы прямо вместе сидели и разрабатывали, о чем он думает, какие у него цели. Сделали небольшие истории в книжке комиксов, и впервые многие актеры стали авторами комиксов, по сути. Так что да, у нас очень много мыслей про персонажей, много планов на их развитие, на их будущее. Я надеюсь, что всё это претворится в жизнь.

О замороженных пельменях

С самого начала, еще в первом фильме они [Игорь Гром и Федор Прокопенко, герои картин «Майор Гром». — прим. RTVI] вместе лепили пельмени. У Грома любимая еда — шава любимая, а вот Прокопеныч и Гром вместе что-то делают с пельменями. Когда-то Гром варил пельмени с отцом, и вот эта тема появляется и в сценах с Прокопенко: они в первом фильме лепили пельмени, во втором — они едят их вместе. Это такая умиротворяющая и сближающая их вещь, и очень здорово, что она повторяется. Алексей Константинович Маклаков [исполнитель роли Федора Прокопенко — прим. RTVI] всегда привносит какие-то свои идеи классные, прикольчики в сцену. Он каждую реплику просто произносит по-новому, и получается действительно душевно. Мне кажется, он душа фильма в какой-то степени.

О культуре и процветании бумажных комиксов

Бумажная культура, удивительно, но она продолжает процветать. Казалось бы, да, с печатной индустрией всё тяжелее и тяжелее становится, книги дорожают, но нет. Комиксы как раз относятся к такому виду искусства, что их почему-то до сих пор еще предпочитают держать в руках, как печатные коллекционные издания, и поэтому несмотря на то, что наш контент дублируется в диджитале и люди могут легко, быстро прочитать его с телефона, все равно есть очереди за коллекционными обложками в наш магазин Bubble. Все равно печатная индустрия очень сильно раскручивается, огромное количество людей заказывает с маркетплейсов книги. Поэтому я могу сказать, что касается именно комиксов, мне кажется, печатная сторона никогда не умрет, потому что всегда люди будут хотеть заполучить себе в коллекцию на полочку много томиков приключений Грома, Бесобоя или кого еще.

Об экранизации «Красной фурии»

[«Красная фурия»] — это сериал, который мы сейчас разрабатываем, летом готовится зайти на съемки. У нас замечательный режиссер, замечательная команда… В общем, всё хорошо. В «Громе» мы показывали Петербург, а в «Фурии» будет Москва, совершенно необычная, интересная, будет очень много экшена, и драмы тоже хватит… Поэтому готовимся представить такую новую главу во вселенной Bubble, и активно над этим работаем сейчас. Наверное, уже можно сказать — наш новый режиссер Филипп Юрьев, замечательный и известный, его прошлый проект — «Китобой».

О возможности создания special эпизода по Майору Грому

Мне бы хотелось сделать какой-нибудь special по Грому. Например, вот как в «Шерлоке» был викторианский эпизод, и у меня тоже есть такая мечта. Например, [экранизировать] комикс «Майор Гром. 1939», где герой в атмосфере олдскульных комиксов в тот год, когда вышел «Бэтмен». Он нарисован суперолдскульно художником Алексеем Горбутом. И мне хочется сделать что-то такое же с нашими артистами, такой спецвыпуск, где герои попадают в другую эпоху. Из всех заходов в альтернативную историю это было бы, возможно, самое забавное.

Об отношении к перезапуску DC

Я к Джеймсу Ганну [режиссеру перезапуска киновселенной DC] отношусь на самом деле неоднозначно. У него есть хорошие и странные вещи, которые только ему одному понятны. Но «Стражи» — это, безусловно, какой-то успех. «Отряд самоубийц» его мне во многом понравился. Gри этом самое лучшее, что он сделал, — это «Миротворец», потому что там и смешно, и жестоко, и забавно. Но я с интересом жду, что будет в обновленной вселенной DC. Я большой поклонник «Супермена» в принципе. Я знаю, что он многим не нравится, потому что он суперидеальный, и еще эти его трусы, ботиночки. Но я считаю, что это очень крутой пример героя. История, как пришелец учит людей быть человечнее, — она в принципе в корне своем очень интересна. И то, что это абсолютная сила добра… Мне очень интересно, как Джеймс Ганн справится с «Суперменом» и что там будет дальше.

О производстве манги в России

На самом деле [в России производство манги происходит] так же, как и везде. Главное — увлеченные создатели. У нас есть подразделение Bubble Manga, которым руководит Марина Привалова. Марина — художница манги «Тагар». Ее работы даже были признаны комиссией в Киото и оценены на высшем уровне, они получили серебряную медаль, что невероятно круто и соответствует всем японским канонам создания этих историй. Марина сделала для нас 5 томов манги «Тагар», и это направление развивается. Параллельно мы ищем новых авторов и делаем новые истории в манге.

Есть такое понятие даже «руманга» (манга на русском языке — прим. RTVI), в которой есть свои особенности. Например, классическая манга же читается справа налево, а есть издания, где, наоборот, она печатается слева направо, и это тоже вполне себе подходит под формат руманги. Самое главное в манге — атмосфера, стиль рисунка, персонажи и всё остальное. Ну а если человек в этом понимает и разбирается, нет никакой проблемы делать мангу в России.

О будущих экранизациях и дальнейших планах

У нас большой план. Мы проводим креативные встречи нашей командой и определяем план, знаете, вот как графики делают на выставках Disney и Marvel по годам, и мы сейчас попытались сделать то же самое, расписать все наши релизы на будущее. Нам всем очень хочется сделать «Бесобоя». Мы считаем, что это один из флагманских героев, который так же, как Гром, может занять места в сердечках, потому что он суперкрутой, суперпопулярный и супердраматичный персонаж. Ну и, конечно, нам очень хочется отработатьс остальными героями нашей первой фазы: с Андреем Радовым, с «Иноком», с «Экслибриумом», с «Метеорой». Хочется пока на этих классических штуках сосредоточиться, уже для нас классических, потому что больше 10 лет им всем. Очень надеемся, что у фильма всё будет хорошо в прокате, что нас продолжат поддерживать, наш креатив, наши партнеры, верить в нас и что будет большое, светлое Bubble-будущее.