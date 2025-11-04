Когда мы отмечаем 4 ноября, мы возвращаемся к моменту, который стал новым дыханием для русской истории.

Историческая отправная точка

В начале XVII века Россия переживала эпоху, обозначенную как Смутное время. Династия Рюриковичей прекратилась, цари сменялись почти каждый год, страна переживала интервенцию и внутренние распри.

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Тот успех восприняли как символ объединения разных слоёв и сословий, когда целью стало не только изгнание захватчиков, но и восстановление порядка.

От церковного праздника до государственного

22 октября (4 ноября) 1649 года царь Алексей Михайлович объявил этот день церковно-государственным праздником — в честь чудотворной иконы Казанской Божией Матери, с которой связано освобождение Москвы. Праздник отмечался до революции 1917 года. После серьёзных перемен он был отменён. Затем, более чем через три столетия, 29 сентября 2004 года была принята инициатива о восстановлении этого дня как государственного праздника в современной России. С 1 января 2005 года 4 ноября стал официальным выходным днём под названием «День народного единства».

Значение сегодня

Сегодня праздник имеет несколько ключевых смыслов:

-Он напоминает о том, как объединение народа помогло преодолеть кризис.

-Он подчеркивает важность гражданской солидарности и ответственности каждого за общее дело.

-Он выступает символом преемственности исторической памяти — от событий XVII века до современного общества.