Свыше 440 иностранных граждан, которые внесли ложные сведения о себе в приложении «Амина», были привлечены к административной ответственности с момента старта пилотного проекта по учету иностранных граждан. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

С 1 сентября 2025 года в Москве стартовал пилотный проект по учету иностранных граждан, которые по прибытию обязаны скачать специальное приложение «Амина». Оно собирает данные о местонахождении трудовых мигрантов в регионе.

«Сотрудники полиции регулярно проводят точечные проверки на улицах столицы, используя информацию из приложения. Если есть подозрения или сигналы о возможных правонарушениях, полицейские быстро получают нужные данные и оперативно выезжают на место. Это значительно ускоряет поиск и задержание нарушителей», — пишет АГН «Москва».

Кроме, того сотрудники столичного управления по вопросам миграции организовали контроль за привлечением к административной ответственности иностранных граждан. Мигранты приняли участие в эксперименте, в рамках которого они были сняты с учета по месту пребывания и находятся на территории Москвы с нарушением режима пребывания, включая задействование систем видеоаналитики.

В МВД уточнили, что сотрудники ведомства ведут работу по отработке адресов с постановкой на учет по месту пребывания, административным округам сна и отдыха иностранных граждан с целью проведения проверочных мероприятий по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, которые указали ложные сведения при регистрации в приложении «Амина». Всего в рамках эксперимента было привлечено 443 иностранца по по ст. 19.27 КоАП РФ («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета»).

Устанавливать приложение «Амина» обязаны прибывающие в регион для работы граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.