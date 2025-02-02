Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли ракетный удар по интернату в подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области, сообщило Минобороны России. Ведомство обвинило украинских военнослужащих в совершении военного преступления, тогда как Киев возложил вину за произошедшее на российские ВС.

«1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ракеты были выпущены из Сумской области Украины, это зафиксировали российские средства ПВО.

В сообщении ведомства указывается, что речь идет о провокации ВСУ, нацеленной на «отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима», которые были совершены в курском селе Русское Поречное.

«Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — подчеркнуло Минобороны.

Контролирующие Суджу представители ВСУ обвинили в атаке российские войска. Там заявили, что под завалами оказались 95 мирных жителей, тех, кому нужна медпомощь, будут госпитализировать в медучреждения на территории Украины. Позже Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором утверждается, что 84 человека получили ранения средней тяжести, четверо тяжело ранены, четверо погибли.

Достоверной информации о числе пострадавших при ударе по интернату в Судже пока нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — добавил руководитель региона.

Что пишут об ударе по интернату в Судже военкоры

Российский мониторинговый канал lpr1 в 18:53-18:55 мск сообщил о воздушной тревоге в Судже и зафиксировал вылет четырех ракет из Сумской области Украины. Телеграм-канал «Северный ветер» пишет, что было зафиксировано шесть пусков ракет HIMARS в направлении Суджи. Ракеты, как утверждается, были выпущены из села Малая Рыбица Сумской области Украины в промежутке между 18:43 и 18:53 мск. Аналогичные данные приводит военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Комментируя утверждения представителей ВСУ о причастности ВС России к удару по интернату, военкор и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин отметил, что российская авиация 1 февраля действовала «на другом направлении».

«Пролетов российской авиации в это время в районе Суджи не зафиксировано», — также указал телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука.

«Северный ветер» уточняет, что российская авиация «не работала» 1 февраля в районе Суджи «банально из-за плохой погоды».

Оценивая данные украинской стороны о предполагаемом количестве жертв и пострадавших, «Рыбарь» отметил, что, по данным на август, в Судже оставалось не более сотни жителей, что в свою очередь «делает маловероятным факт нахождения всех их в одном здании». Опубликованные ВСУ кадры разрушенного здания «действительно сняты в районе школы, но они не позволяют достоверно оценить ни масштаб разрушений, ни число жертв», говорится в публикации.

«Рыбарь» предполагает, что удар по интернату был нанесен ВСУ «с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать», и возложить ответственность за произошедшее на российских военных. Подобные действия направлены на «дальнейшую дискредитацию репутации России в глазах международного сообщества», пишет телеграм-канал.

«Задачей кровавого действа было обвинение России в т.н. «ударе по своим», чтобы сбить возрастающую волну доказательств зверств ВСУ в Курской области, которые вскрываются по мере освобождения сел», — считает телеграм-канал «Два майора».

Ссылаясь на «некоторые данные», военкор Юрий Котенок утверждает, что в течение нескольких суток военные ВСУ свозили в здание интерната в Судже тела местных жителей из райцентра и населенных пунктов района «с целью сокрыть злодеяния, которые носят массовый характер и, соответственно, обвинить в происходящем Москву».

Военкор Александр Коц написал, что об интернате в Судже «прекрасно осведомлены все принимающие решения лица». «Мне его с беспилотника показывали наши дроноводы», — добавил он.

Курский активист Владимир Синельников утверждает, что в интернате содержались «преимущественно старики и больные», а также суджане, которые лишились жилья в результате боевых действий.