В Абхазии и Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Вскоре энергоснабжение восстановили.

Утром 19 апреля абхазская компания «Черноморэнерго» сообщила, что в энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии оказалась обесточена. Примерно через полтора часа энергоснабжение республики полностью восстановили.

Одновременно с этим блэкаут случился в соседней Грузии. «Государственная электросистема Грузии» сообщила, что из-за аварии на линии электропередачи «Кавкасиони» подача электроэнергии была ограничена по всей стране, передает InterpressNews. Причина аварии неизвестна. В компании утверждают, что энергоснабжение будет постепенно восстанавливаться. Во многих районах Тбилиси подача электричества уже возобновилась.

ТАСС пишет, что отключение электроэнергии затронуло значительную часть Грузии, в том числе регионы Аджария, Гурия и Самегрело на западе страны. В Тбилиси были временно отключены светофоры. Также в грузинской столице в течение часа не работала первая линия метрополитена, позже движение поездов восстановили.

В ночь на 9 апреля в Грузии также произошел массовый сбой в подаче электроэнергии, который вскоре устранили.

Энергокризис в Абхазии

Отключения электричества происходят в Абхазии регулярно, в последние годы в осенне-зимний период там возникает энергодефицит. С ноября 2024 года по февраль 2025-го в республике действовали веерные отключения электроэнергии — ее подача осуществлялась по определенному графику, согласно которому электричество ежедневно отключалось на несколько часов.

В декабре 2024-го в Абхазии полностью прекращали подачу электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС — ключевого для республики источника электроэнергии на границе с Грузией. Это было вызвано критически низким уровнем воды в водохранилище. Плотина ГЭС расположена на подконтрольной Грузии территории, а пульт управления — в Гальском районе Абхазии, стороны совместно управляют ее работой и делят производимое электричество.

Чтобы частично перекрыть дефицит, Абхазия закупает электричество в России. За счет этого перетока электроэнергией снабжаются западная часть республики и ее столица Сухум. В сентябре 2024 года Россия начала продавать Абхазии электричество по коммерческой цене. В декабре того же года Москва по просьбе абхазских властей начала «гуманитарные поставки» электроэнергии в республику.

Россия в 2020-2024 годах бесплатно поставила Абхазии электричество на 10 млрд рублей, сообщила министр экономики республики Кристина Озган. В марте президент России Владимир Путин пообещал продолжить экстренное энергообеспечение Абхазии.