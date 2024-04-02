Новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Александр Моисеев, Северный флот вместо него возглавил вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания 2 апреля.

Глава российского оборонного ведомства поздравил коллег с назначениями и выразил уверенность в том, что они справятся с возложенными на них задачами.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — приводит слова Шойгу пресс-служба ведомства.

В начале марта петербургское издание «Фонтанка» и газета «Известия» со ссылками на собственные источники писали, что предыдущий главком ВМФ адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим его обязанности назначен командующий на тот момент Северным флотом Александр Моисеев. Официальных заявлений по этому поводу не появлялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о кадровых перестановках в руководстве ВМФ, заявил, что «открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», а указы с грифом «секретно» он комментировать не может.

19 марта РИА Новости и ТАСС передали, что Моисеева представили как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. Тогда адмирал вручил экипажам атомных подлодок Северного флота корабельные чаши — знак воинской доблести.

Моисеев ранее командовал Черноморским флотом, а потом — Северным. В 2011 году президент Дмитрий Медведев удостоил его звания Героя России за испытание новейшего оружия как командира соединения подводных лодок стратегического назначения. Моисеев также награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными орденами и медалями. В декабре 2020 года ему присвоено звание адмирала.

В вышедшем 21 марта релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников вице-адмирал Константин Кабанцов впервые упоминался как временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом.

С октября 2021 года Кабанцов занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. За время военной службы он окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС России. Кабанцов награжден орденом «За военные заслуги» и медалью Нахимова. В феврале 2023 года ему было присвоено воинское звание вице-адмирал.

О возможном снятии предыдущего командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова с занимаемой должности и назначении вместо него вице-адмирала Сергея Пинчука в середине февраля рассказали военкоры и провоенные телеграм-каналы.

Сергей Пинчук с октября 2021 года был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. До этого офицер служил на Балтийском флоте, был командующим Каспийской флотилией.