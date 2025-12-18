Более тысячи человек подписались на телеграм-канал, который завел заслуженный юрист России Генрих Падва. Об этом рассказал он сам, обращаясь к читателям в первом посте.

«Идея открыть канал возникла у меня совершенно неожиданно. Я очень сомневался в возможности успешного канала. Но все-таки я решил попробовать и поделиться своей обширной практикой с читателями. И вот — я с вами. Приветствую вас и рад буду, что за первой тысячей последуют новые и новые читатели», — сказал он в видеообращении, записанном в формате «кружка».

В своей первой публикации 94-летний адвокат написал, что его канал будет посвящен юридической практике в России конца 20 и начала 21 века, когда право формировалось в стране «не только в залах судебных заседаний, но и в конкретных делах, правовых позициях и личной ответственности» юристов.

Генрих Падва родился в Москве в феврале 1931 года. После окончания Московского юридического института в 1953 году был распределен в качестве адвоката в Калининскую область, где проработал в местной коллегии адвокатов до начала 1970-х годов. В 1971 году вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов, а в 1989 году занял позицию вице-президента Союза адвокатов СССР.

В разные годы Падва представлял интересы семей певца Владимира Высоцкого, академика Андрея Сахарова, подруги лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака Ольги Ивинской, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, предпринимателя Алишера Усманова, криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика»), актера Владислава Галкина, а также бывшего руководителя компании «Юкос» Михаила Ходорковского*.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов