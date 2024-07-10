Адвоката оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* спустя шесть дней пустили в тюремную больницу ФСИН № 11 в Омске. Об этом рассказал один из его защитников Вадим Прохоров* на своей странице в фейсбуке**.

«Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы* в данный момент относительно стабильное. Но он страдает тяжелым хроническим заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в условиях исправительной колонии — полинейропатией», — написал Прохоров*.

Защитникам удалось выяснить, что Кара-Мурзу* перевели в тюремную больницу для проведения медицинского обследования, однако основания для него пока неизвестны.

«Сейчас адвокаты проводят консультации для определения необходимых мер по предотвращению в дальнейшем столь существенного нарушения прав политзаключенного на доступ к нему адвокатов», — пояснил Прохоров*.

Кара-Мурзу* перевели из омской колонии строгого режима №6 в областную больницу ФСИН №11 вечером 4 июля. Адвокаты узнали об этом только во второй половине дня. Причем в самом медучреждении изначально не подтвердили госпитализацию политика и попросили защиту прийти на следующий день.

5 июля адвокатам вновь не удалось добиться встречи с Кара-Мурзой*, аналогичная ситуация повторялась и в последующие дни. Прохоров* говорил, что адвокатов не пускают к Кара-Мурзе* «под надуманными предлогами», и называл отказ в допуске «грубейшим нарушением не только российского законодательства, но и целого ряда международно-правовых норм». Он добавил, что команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы.

«Полагаю, что мы будем нуждаться в международной общественной кампании поддержки», — отметил Прохоров*.

Защита и жена Кара-Мурзы* Евгения отмечали, что политик страдает от полинейропатии — проблем с сосудами на ступнях обеих ног, которые развились в результате двух отравлений. Они указывали, что диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недопуск адвокатов к Кара-Мурзе*, заявил, что Кремль не имеет возможности наблюдать за ситуацией с отбыванием срока в колонии политика.

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Изначально против него завели дело о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. рублей с запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии.

Кара-Мурза* вину не признал. Он и его адвокаты заявляли, что уголовное преследование было политически мотивировано.

19 июня 2024 года стало известно, что Кара-Мурзу* на полгода перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Адвокат политика Вадим Прохоров* утверждал, что для тяжело больного оппозиционера такие условия содержания «являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни». Защита намеревалась оспаривать это решение.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

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