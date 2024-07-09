Адвокатов оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* уже шесть дней не допускают в тюремную больницу ФСИН № 11 в Омске, рассказал его адвокат Вадим Прохоров* на своей странице в фейсбуке**.

По словам Прохорова*, адвокатов не пускают к Кара-Мурзе* «под надуманными предлогами». «Данный отказ в допуске адвоката к подзащитному является грубейшим нарушением не только российского законодательства, но и целого ряда международно-правовых норм», — заявил правозащитник.

Он добавил, что команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы. «Полагаю, что мы будем нуждаться в международной общественной кампании поддержки», — отметил он.

Жена Кара-Мурзы* Евгения написала на своей странице в соцсети Х, что о политике ничего неизвестно со 2 июля, «когда адвокат видел его в последний раз».

«4 июля адвокатам сказали, что в тот же день Володю перевели в тюремную больницу на “освидетельствование”. С прошлого четверга адвокатов не пускают в больницу», — пояснила она.

4 июля вечером Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской колонии строгого режима №6 в областную больницу ФСИН №11. Что стало причиной госпитализации, защите и родственникам не сказали, отметила супруга журналиста.

Адвокаты узнали об отправке Кара-Мурзы* в больницу только во второй половине дня в четверг, рассказала Евгения. Причем в самом медучреждении до конца рабочего дня не подтверждали его госпитализацию, поэтому попросили защитников подойти на следующий день.

Защита Кара-Мурзы* и его жена отмечали, что политик страдает от полинейропатии — проблем с сосудами на ступнях обеих ног, которые развились в результате двух отравлений. Они указывали, что диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Изначально против него завели дело о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. рублей с запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии.

Кара-Мурза* вину не признал. Он и его адвокаты заявляли, что уголовное преследование было политически мотивировано.

19 июня 2024 года стало известно, что Кара-Мурзу* на полгода перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Адвокат политика Вадим Прохоров* утверждал, что для тяжело больного оппозиционера такие условия содержания «являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни». Защита намеревалась оспаривать это решение.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

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