Несколько бойцов спецназа «Ахмат», принимавших участие в операции «Поток» по освобождению Суджи, планируется комиссовать в связи с их физическим состоянием. Об этом заявил ТАСС командир «Ахмата», замруководителя главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй», — сообщил он.

Ранее журналистка и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что некоторые военные, которые прошли более 15 км по газовой трубе и провели в ней шесть дней в рамках операции «Поток», получили поражение легких. Некоторые из них, по утверждению Кашеваровой, умерли от от рака легких или тромбоэмболии легочной артерии.

По словам журналистки, бойцам ставили в больнице диагноз «острый бронхит средней степени тяжести». Полученные заболевания были классифицированы как тяжелые, но не военные травмы, заявила Кашеварова. В результате военным «кинули как собакам 100 тысяч рублей» и никто из них якобы не получил наград, добавила она. В выплатах по гибели военных, которые умерли «не от боевой травмы», было отказано, утверждает глава «Женского фронта».

Военный блогер Юрий Подоляка после поста Кашеваровой сообщил со ссылкой на источник, что «только по подразделениям МО за эту операцию было вручено 243 государственные награды». В том числе, по его словам, бойцы получили более 150 орденов Мужества. Также были награждения среди добровольческих подразделений, отметил он.

Подоляка добавил, что диагноза «рак» «не было ни у одного бойца» — в основном у них выявили пневмонию и бронхит. Блогер утверждает, что все они «получили нужное лечение».

Кашеварова 28 июня сообщила, что с ней связались представители Минобороны и запросили у нее информацию по проблемам с награждениями, выплатами и лечением.

«Лед двинулся, будут разбираться. Обсудили, что есть часть награжденных, а есть целые подразделения, кто не получил награду», — написала она.

Операция «Поток»

Об операции «Поток» по прорыву обороны ВСУ в Суджанском районе Курской области, стало известно в начале марта. Российские военные воспользовались трубой газопровода, по которой раньше через Украину в Европу поступало топливо. В операции участвовали бойцы 11-й бригады ВДВ, отдельной штурмовой бригады «Ветераны», спецназа «Ахмат», ДШРБ «Восток», 30-го полка и 106-й бригады.

Герой России с позывным «Зомби» рассказал, что подготовка операции шла на протяжении более трех недель. По его словам из трубы был выкачан газ и закачан кислород. Внутри были оборудованы накопители для личного состава, заготовлены запасы еды и воды.

Еще один участник операции говорил, что самыми сложными были первые 72 часа: «ужасно горели легкие и болела голова, следом температура и текли слезы», бойцы также страдали от галлюцинаций.

По завершении операции «Поток» Апти Алаудинов показал, как военные готовились к освобождению Суджи, и назвал их героями. Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал о результатах операции президенту России Владимиру Путину во время визита главы государства в Курскую область в марте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о награждении участников операции, сообщил, что соответствующие представления со стороны Минобороны, «безусловно, будут», и Путин реагирует на них «очень оперативно».