Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев был удивлен, узнав о назначении бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова на должность министра обороны. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

«Назначение министром обороны Андрея Белоусова стало сюрпризом. По крайней мере, первые пять минут после прочтения новости. После размышлений — нет», — сказал бывший чиновник.

По его мнению, экономический бэкграунд поможет Белоусову на новом посту.

Алексей Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 2013 по 2016 год. В декабре 2016 года он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн долларов у руководства нефтяной компании «Роснефть». Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В мае 2022 года Улюкаева освободили из колонии условно-досрочно.

Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий.

Президент России Владимир Путин 12 мая снял Сергея Шойгу с поста министра обороны, назначив его на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. На должность главы военного ведомства глава государства рекомендовал и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал в кабинете министров экономический блок.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переход Сергея Шойгу в Совбез. По его словам, этот переход нельзя назвать понижением в должности, так как это «очень высокий государственный пост с огромным объемом задач, играющий ключевую роль для всей страны».

Пресс-секретарь президента также отметил, что руководители Совета безопасности находятся в постоянном контакте с главой государства.

Во время выступления в Совфеде 14 мая бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что уже начал знакомиться с делами Минобороны. По его словам, все задачи ведомства являются «первоочередными».

В то же время Белоусов уточнил, что самые «насущные» вопросы связаны с боевыми действиями на Украине. По его словам, «противник быстро учится», в связи с чем российской армии «нужно не просто учиться», а «упреждать противника» и отрабатывать новые методы боевых действий.