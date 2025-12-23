Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», открывшаяся на ВДНХ, стала первой в истории Русского музея экспозицией, полностью посвященной образу столицы. Об этом рассказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

По ее словам, подготовка проекта заняла несколько месяцев и потребовала масштабной исследовательской работы в фондах музея. Кураторы ставили перед собой задачу не только отобрать произведения, в которых запечатлена Москва, но и показать, как на протяжении веков менялось художественное восприятие города и его жителей.

«Работа началась с глубокого изучения музейных собраний, атрибуций, архивных документов и исторических контекстов, позволяющих точнее определить место каждого произведения в повествовании выставки», — отметила Манилова.

На предварительном этапе специалисты сформировали выборку из нескольких сотен произведений живописи, графики и скульптуры. В ходе дальнейшего отбора уточнялись датировки, сопоставлялись эскизы и варианты работ, изучались связи художников с Москвой. В итоговую экспозицию вошли произведения, представляющие столицу как архитектурный и духовный центр, а также как город людей, определявших историю страны.

Часть работ из коллекции Русского музея демонстрируется в Москве впервые. Проект был подготовлен Русским музеем в сотрудничестве с правительством Москвы, Департаментом культуры столицы и ВДНХ.

Выставка проходит в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ и будет открыта для посетителей до 1 февраля 2026 года.