Поскольку избранный президент США Дональд Трамп не желает тратить американские ресурсы на финансирование украинского конфликта, у президента Украины Владимира Зеленского при нем могут возникнуть серьезные проблемы, заявил «Ленте.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, сейчас украинские лоббисты, у которых сложились неплохие отношения с демократами, пытаются найти выходы на Трампа.

«С республиканцами все несколько сложнее, так что Киев ждет много неприятных неожиданностей. У Трампа есть некоторая обида на Зеленского еще с 2019 года, когда ему чуть не объявили импичмент», — считает эксперт.

Дудаков считает, что республиканцы могут быть недовольны критическими отзывами, которые Зеленский делал по поводу заверений Трампа в своей способности разрешить украинский конфликт в течение 24 часов и его обещаний в случае победы на выборах усадить президентов России и Украины за стол переговоров. Трамп также прямо обвинял Зеленского в разжигании конфликта.

В целом, подытожил политолог-американист, Зеленскому будет довольно сложно работать с избранным президентом США, для которого «Украина в принципе не так важна». По мнению Дудакова, Трамп попытается договориться с Россией, а если у него не получится, «просто передаст все заботы об Украине Европе».

«Да, у Украины есть выходы на определенных республиканцев в Конгрессе, но не факт, что Трамп будет к ним прислушиваться», — добавил эксперт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что после подведения итогов президентских выборов в США провел с Трампом «отличный телефонный разговор», в ходе которого поздравил избранного президента и назвал его победу «исторической и убедительной». До этого они — причем впервые за почти три года — созванивались минувшим летом и условились о личной встрече.