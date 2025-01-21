Решение президента США Дональда Трампа приостановить программы помощи другим государствам связано с его планами усадить Украину за стол переговоров с Россией. Об этом рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Это будет стимул заставить Украину сесть за стол переговоров. Это решение будет иметь некий отрезвляющий эффект и, конечно, это встраивается в предвыборную программу Трампа. Время покажет, получится ли у него урегулировать на Украине или нет, но сейчас предпринимается попытка отчасти через силу заставить Украину сесть за стол переговоров», — сказал он.

Таким образом Блохин прокомментировал указ, в соответствии с которым все программы помощи другим странам будут приостановлены на 90 дней с целью проверки соответствия этой поддержки политическим целям новой американской администрации.

«Я думаю, что этот указ будет иметь эффект не только для Украины, потому что они много кому в мире помогают с «построением мирового либерального порядка», который Трамп неоднократно критиковал. США — финансовый донор для многих стран, поэтому этот указ стоит воспринимать не только как попытку надавить на Украину, но и как действия в рамках подхода Трампа «Америка превыше всего»», — добавил политолог.

В подписанном Трампом документе утверждается, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям», а также «служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

Трамп также отметил, что «никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов». В то же время сообщается, что Конгресс уже выделил финансирование, которое подлежит расходованию или уже израсходовано.

В начале января глава Пентагона Ллойд Остин заявил о выделении последнего пакета военной помощи Украине от администрации уходящего президента США Джо Байдена. С начала боевых действий США направили Украине помощь на общую сумму более $60 мдрд. Киев также заключил соглашение со Всемирным банком, которое оговаривает выделение Украине $15 млрд со стороны США, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов.