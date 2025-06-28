Один из учеников курсов «секс-гуру» Алекса Лесли — Алексей Башин — арестован почти на два месяца за домогательства к девушкам в центре Москвы. Такое решение принял Тверской районный суд российской столицы.

Башину вменяют насильственные действия сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Он и его адвокат просили суд избрать меру пресечения, не связанную с взятием под стражу, — например, запрет определенных действий, — но ходатайство было отклонено.

При обыске дома у Башина был найден сертификат о прохождении курсов «соблазнения», организованных Алексом Лесли. В суде молодой человек выразил раскаяние и заявил о своей готовности возместить ущерб девушке, которую хватал за бедра на улице.

В Следственном комитете сообщили, что после возникновения общественного резонанса вокруг массовых домогательств к девушкам Башин пытался избежать ответственности и уехал в Тульскую область, но был задержан по пути: его сняли с общественного транспорта. О его задержании накануне сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, не называя имени мужчины.

Башину 33 года, он родился в Тульской области, работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, но потом прошел курсы «успешных знакомств» у Алекса Лесли, уволился и начал активно продвигать идеи «секс-гуру» в соцсетях. Телеграм-канал Baza писал, что на Башина пожаловалась одна из девушек, ставших жертвами домогательств в центре столицы.

Накануне, 27 июня, тот же Тверской райсуд привлек к административной ответственности Максима Орешкова и Дениса Чанышева, которые тоже приставали к девушкам в центре города. Оба были признаны виновными в мелком хулиганстве (ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ) и приговорены к аресту на 15 суток. Безработному москвичу Орешкову 21 год, приехавшему из Кемеровской области Чанышеву 23 года.

В отношении самого Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). «По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — пояснили в Следственном комитете.

На фоне скандала с домогательствами до девушек крупные книжные сети сняли с продажи четыре книги Алекса Лесли — «Снимай трусы», «ЖЖизнь без трусов», «Мне всегда дают» и «Охота на самца». До этого они стоили от 400 до 2500 рублей за штуку. В сети «Читай-город» заявили, что, хотя эти книги не запрещены, их решено не продавать «до прояснения ситуации».