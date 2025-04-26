Автомобиль Volkswagen Golf, при взрыве которого в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сняли с учета в январе 2025 года, и он оставался незарегистрированным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «изученные документы».

Из них следует, что легковая машина 2000 года выпуска впервые была приобретена в России в 2006 году и с тех пор сменила семерых владельцев. Последний из них, в собственности у которого автомобиль оставался на протяжении немногим более трех лет, в январе 2025 года снял транспортное средство с учета ГИБДД в Москве.

«Новый владелец, судя по документам, не стал регистрировать его в ГИБДД вопреки требованиям закона», — уточняет агентство.

Накануне телеграм-канал Mash сообщал, что взорванный Volkswagen перепродали как минимум трижды с конца января 2025 года: прежняя владелица переписала машину на мигранта из Азербайджана, а тот перепродал другому мужчине, у которого, в свою очередь, эту иномарку уже через неделю купил уроженцец украинского города Сумы — 40-летний Игнат К.

По предварительным данным, автомобиль был заминирован с помощью самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Его мощность превышала 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, сдетонировал находившийся в салоне газовый баллон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 105, ст. 222.1 УК). Телеграм-канал Shot выяснил, что использованный для покушения на генерала автомобиль подогнали и припарковали во дворе за несколько дней до взрыва.

59-летний Ярослав Москалик занимал должность замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и представлял Минобороны в нескольких переговорных процессах, включая встречи в Нормандском формате по Украине в 2019 году. Как представитель Генштаба, в 2015 году он отвечал за безопасность в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины», сообщил в своем телеграм-канале писатель Захар Прилепин.