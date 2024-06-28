Президент США Джозеф Байден счел удовлетворительными результаты дебатов со своим конкурентом по предвыборной кампании Дональдом Трампом, отвечая на вопросы журналистов, пишет The Hill.

«Я думаю, мы показали хороший результат», — сказал он.

Президент США также заявил, что не испытывает каких-либо опасений из-за призывов членов Демократической партии снять его кандидатуру с выборов из-за опасений, вызванных его выступлением, однако признал, что во время мероприятия у него першило в горле.

«Сложно вести дебаты со лжецом. The New York Times подсчитало, что он солгал 26 раз», — отметил американский лидер.

Бывшая пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, в свою очередь, назвала критику в адрес президента «раздражающей болтовней».

«Нужно ли его заменить? Они будут искать ответ на этот вопрос, вместо того, чтобы совершить прорыв в борьбе с Трампом», — считает она.

Вице-президент США Камала Харрис также выступила в защиту Байдена.

«Да, был медленный старт, но был и сильный финиш. И на протяжении всего вечера стало ясно, что Джо Байден сражается за американский народ», — сказала она.

В ходе дебатов бывшего и действующего президентов США, они обсудили ситуацию с абортами в США, уголовные дела в отношении Трампа и сына Байдена, конфликт на Ближнем Востоке, спад американской экономики и рост безработицы, а также российско-украинский конфликт.

В ходе обсуждения военной операции на Украине, Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин принял решение о начале операции, когда увидел некомпетентность администрации Байдена.

Бывший американский лидер также назвал неприемлемыми условия мирного урегулирования, предложенные президентом России, и обвинил Байдена в дискредитации США из-за отсутствия перелома в конфликте в пользу Киева.

Байден, в свою очередь, заявил, что российский лидер стремится восстановить советскую империю и хочет «не часть, а всю Украину».

После завершения дебатов, 67% зрителей сочли более убедительным выступление Трампа, следует из опроса CNN.

В то же время, почти поровну разделились голоса тех, кто не уверен в способностях кандидатов возглавить страну — 57% опрошенных заявили о недоверии к Байдену, 44% заняли такую же позицию по отношению к Трампу.