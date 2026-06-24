Чтобы отдых не превратился в погоню за скидками, туристам стоит пересмотреть подход к планированию. Об этом KP.RU заявил вице-президент Ассоциации туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, сэкономить без потери качества вполне реально. Например, большой семье куда выгоднее взять машину, чем покупать пять авиабилетов («просто разорят», — предупреждает он), а апартаменты с кухней нередко дешевле связки «отель плюс кафе».

Еще один способ сберечь деньги — избегать поездок на пиковые даты: в новогодние каникулы или на майские праздники переплата идет и за гостиницу, и за гида. По словам Мкртчяна, если в обычные дни экскурсовод берет около 2 тыс. рублей в час, то 1 мая — уже 3 тыс.

«На чем можно экономить? На мебели, на телефоне, на одежде. Но не на отдыхе и здоровье! Неважно, сколько звезд у отеля, в котором вы живете. Главное — смена картинки», — заявил он.

Туристам, впрочем, стоит думать не только о бюджете. Стоматолог-терапевт Мадина Апанасова в разговоре с Life.ru предупредила, что зубная боль может настичь именно тогда, когда ближайшая клиника за сотни километров.

«Очень часто пациенты сталкиваются с неприятными симптомами именно в поездках, когда доступ к стоматологической помощи ограничен. Зубная боль, воспаление десен или повреждение зуба могут испортить даже самый долгожданный отдых», — отметила она.

По ее словам, даже здоровые с виду зубы дают сбой при смене климата и питания, поэтому в любом чемодане должен быть минимальный набор: антисептический ополаскиватель или раствор (снизит бактериальную нагрузку при травме слизистой или воспалении), зубная нить (особенно актуальна при частых перекусах фруктами) и ортодонтический воск для тех, кто носит брекеты. Кроме того, эксперт рекомендовала взять с собой запасной контейнер и средства для очищения съемных протезов или кап.

Тем, у кого есть невылеченный кариес, «ноющий» зуб мудрости или кровоточащие десны, врач советует закрыть эти вопросы до посадки в самолет: экстренная стоматология за рубежом обойдется значительно дороже, чем плановый визит к привычному специалисту.