Гособвинение попросило приговорить блогера Елену Блиновскую к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, а также запретить ей в течение пяти лет заниматься бизнесом.

Исковые требования к Блиновской снизились за счет частичного погашения ею более 300 млн рублей доначисленного налога — с 918,9 млн до 587,6 млн рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда Москвы.

В качестве третьей стороны к делу привлекли конкурсную управляющую Мария Ознобихина. Она попросила суд в рамках дела о банкротстве Блиновской снять арест с имущества блогера для его последующей распродажи, но получила отказ.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег преступным путем. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

В январе 2024 года ее отправили в СИЗО, поскольку она «неоднократно нарушала» меру пресечения. Также были арестованы счета, имущество и деньги в различной валюте, принадлежащие Блиновской.

В марте Следственный комитет предъявил Блиновской окончательное обвинение. Помимо неуплаты налогов и отмывания денег преступным путем, ей вменили неправомерный оборот средств платежей.

В мае она подала заявление о банкротстве, а в признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла обвинения в незаконной легализации доходов и неправомерном обороте платежных средств.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы признал Блиновскую банкротом и постановил выставить ее имущество на торги. Как сообщали «Известия», принадлежащий ей дом в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оценили в 600 млн рублей.

В январе 2025 года Блиновская полностью признала вину по делу о неуплате более 900 млн рублей налогов и «фактические обстоятельства» отмывания денег, а именно «суммы по этому эпизоду». Блогер подчеркнула, что не знала о дроблении бизнеса ее помощниками, поскольку лично не занималась этими вопросами, будучи занятой уходом за ребенком.