Совокупное состояние наиболее обеспеченных российских предпринимателей с января по декабрь 2025 года увеличилось на $18,1 млрд, пишет Bloomberg. Эта оценка составлена на основе собственного аналитического инструмента агентства — «Индекса миллиардеров Bloomberg» (Bloomberg Billionaires Index, BBI), который, среди прочего, отслеживает рыночную капитализацию публичных компаний, принадлежащих бизнесменам.

Bloomberg Billionaires Index — это ежедневно обновляемый рейтинг пятисот богатейших людей планеты, который был запущен в марте 2012 года. Методология расчета основывается на оценке активов, включая котировки акций на биржах, и данные обновляются после закрытия торговой сессии в Нью-Йорке.

В разрезе отдельных лиц значительнее всего вырос капитал основателя и основного владельца холдинга USM Алишера Усманова. Его состояние увеличилось на $5,32 млрд и по текущим оценкам достигло отметки в $18,5 миллиарда долларов.

Также существенный прирост продемонстрировал собственник Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов: его благосостояние выросло на $4,43 млрд и оценивается сейчас в $7,56 млрд.

Среди других заметных фигур рейтинга — создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние с начала года увеличилось на $2,44 млрд, и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, чей капитал пополнился на $654 млн.

На 1 декабря 2025 года первые пять позиций глобального рейтинга занимают граждане США. В их числе — сооснователь компаний Google и X (бывш. Twitter) Сергей Брин, имеющий российские корни. Состояние Брина, согласно индексу Bloomberg, оценивается в 256 миллиардов долларов, что делает его одним из богатейших людей в мире.