Представители российских властей по неофициальным каналам дали понять руководству США, что готовы к переговорам по конфликту на Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как отмечает агентство, «сигналы» от России были получены американским руководством в прошлом месяце через посредника, имя которого не раскрывается. По данным источников Bloomberg, с большой долей вероятности Москва может допустить возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании территорий, которые сейчас контролируют российские войска.

Отвечая на вопрос агентства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию на Украине».

«Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочел бы завершить его дипломатическим путем. В противном случае военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом в Совете нацбезопасности США агентству сообщили, что не имеют данным о подобных «сигналах» от России. «Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — сказала пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон.

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и участник переговоров с Россией Давид Арахамия заявил, что Москва в 2022 году была готова закончить боевые действия при условии, что Украина «примет нейтралитет» и обязуется не вступать в НАТО. Киев не согласился, потому что не верил, что Москва выполнит свои обязательства, рассказал депутат.

В январе 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что не видит перспектив для переговоров о долгосрочном и устойчивом перемирии на Украине. По его словам, Россия должна показать готовность к «добросовестным» переговорам на условиях уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В этом случае она «найдет поддержку со стороны Соединенных Штатов и многих других стран», подчеркнул Блинкен.

24 января посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф рассказал RTVI, что Россия стремится «подчинить» Украину и не настроена на переговоры по урегулированию военного конфликта.