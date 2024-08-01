Россия в рамках крупного обмена заключенными с Западом освобождает оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу*, отбывающего 25-летний срок по обвинению в госизмене и «фейках» об армии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Агентство Reuters в среду, 31 июля, сообщало, ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России, что Кара-Мурзу* этапируют из колонии в Омске в некое «другое место».

Адвокат политика говорил, что его второй день подряд не пустили к подзащитному, сославшись на то, что он находится на обследовании. До больницы Кара-Мурза* находился в омской колонии строгого режима №6 (ИК-6).

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации об армии и осуществлении деятельности нежелательной организации. Адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров говорил, что поводом для обвинения политика в госизмене стала критика российских властей на публичных выступлениях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.

Сам Кара-Мурза* не признал вину ни по одному из обвинений, свое преследование он считает политически мотивированным. Кара-Мурза* — гражданин не только России, но и Великобритании.

На свободу выйдут 24 человека

По словам источников Bloomberg, в рамках обмена заключенными Россия освободила также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, ранее признанных виновными в шпионаже.

По сообщению американского телеканала CBS News, в Германию в рамках обмена уедут «по меньшей мере 12 политических заключенных» из России. Ожидается, что в Россию из стран Запада вернутся восемь российских граждан, включая нескольких подозреваемых в связях с российской разведкой.

Среди россиян, которые, как ожидается, вернутся на родину, — Вадим Красиков, которого суд в Берлине приговорил к пожизненному тюремному сроку за убийство, произошедшее на территории Германии в 2019 году. В рамках обмена будет освобождена также журналистка Алсу Курмашева, приговоренная в России к 6,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии.

В общей сложности в рамках обмена между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами будут освобождены 24 человека, сказано в публикации.

Предположения о грядущем обмене заключенными между Россией и Западом звучали последние несколько дней. Поводом для этого стал тот факт, что из российских колоний и СИЗО исчезли сразу несколько известных осужденных, в том числе политик Илья Яшин*, правозащитник Олег Орлов*, соратницы Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Александра Скочиленко и 19-летний Кевин Лик.

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