Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США вынуждает Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Южная Корея задумалась над отправкой на Украину оружия и своих военных разведчиков после сообщений о переброске в Россию северокорейских военных. Как передавало южнокорейское агентство Yonhap, Сеул задумался над возможностью отхода от политики, предусматривающей отказ от предоставления летального оружия странам, вовлеченным в военный конфликт.

По словам источника Bloomberg, правительству Южной Кореи придется учитывать позицию Трампа по Украине, рассматривая вопрос о том, предоставлять ли Киеву летальное оружие. Другой правительственный чиновник сообщил, что Сеул изучает, каким образом позиция Трампа повлияет на поддержку Украины другими странами.

Предполагается, что теперь Сеул вряд ли станет поставлять Украине боеприпасы, если только Северная Корея не предпримет других действий или же не появится ясность по поводу того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.

«Было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, даже не являясь членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта», — сказал профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле Ким Чжон.

В октябре в южнокорейской разведке говорили, что Северная Корея якобы может отправить «для поддержки России» 12 тыс. военнослужащих, в том числе из «самых элитных воинских частей» республики.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель на этой неделе сообщил, что на восток России прибыло свыше 10 тыс. северокорейских военных — якобы «большинство из них переместились на запад в Курскую область, где начали участвовать в боевых действиях наряду с российскими войсками».

До этого, 10 ноября, газета The New York Times писала, что Россия собрала 50-тысячную группировку войск, чтобы уже «в ближайшие дни» начать контрнаступление с целью выбить украинские ВС из Курской области. В материале издания утверждалось, что в группировку войск вошли в том числе северокорейские военные.

В КНДР ранее назвали «беспочвенными слухами» данные о переброске в Россию северокорейских военных. Песков призывал скептически относиться к этим данным, а сам президент России Владимир Путин в этом контексте напомнил о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи.

Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец боевым действиям еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. В Кремле считают, что пока рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.