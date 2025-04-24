В рамках разработанного мирного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы Россия признала суверенное право Украины на обладание собственными вооруженными силами и военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, этот вопрос спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может обсудить с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей встрече. Ранее о готовящемся визите Уиткоффа в Москву проинформировал помощник главы государства Юрий Ушаков. По данным Axios, переговоры могут состояться в пятницу, 25 апреля.

Как утверждают источники Bloomberg, еще одним из условий урегулирования конфликта, выдвигаемых Вашингтоном, является передача Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обратно Киеву. Согласно плану США, после этого станция должна перейти под управление американской стороны, что, по мнению Вашингтона, обеспечит стабильное энергоснабжение как для Украины, так и для России.

Кроме того, американская сторона надеется на восстановление украинского контроля над территориями в Харьковской области, ныне находящимися под контролем России. Помимо этого, США стремятся обеспечить Украине беспрепятственный доступ к реке Днепр, протекающей вдоль линии соприкосновения. Источники Bloomberg отмечают, что детали сделки окончательно не утверждены и могут быть скорректированы в дальнейшем.

В Лондоне на 23 апреля планировалась встреча представителей США, Европы и Украины для обсуждения путей разрешения кризиса. Однако, за сутки до запланированного мероприятия, глава Госдепартамента США Марко Рубио объявил о том, что не будет участвовать в этих переговорах. Информация о принятом им решении появилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен признавать контроль России над территорией Крыма.

Впоследствии, ведущие представители дипломатических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины перенесли намеченные переговоры. Вместо предполагаемой встречи на высшем уровне прошли консультации между высокопоставленными чиновниками из пяти государств.

Встреча делегаций из Украины, Европы и США, запланированная в Лондоне, не состоялась из-за разногласий между Киевом и Вашингтоном, писала The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. Причиной срыва послужил отказ украинской стороны принять мирные инициативы, предложенные американским президентом Дональдом Трампом, что вызвало недовольство у представителей США.