Washington Post узнала, почему сорвались переговоры по Украине в Лондоне

США разгневаны нежеланием Украины принять предложение об официальном признании Крыма российским, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. В Белом доме также недовольны тем, что Киев предпочитает «сначала обсуждать полное прекращение огня, а затем — все остальное».

Лондонские переговоры глав МИД по урегулированию конфликта между Россией и Украиной были сорваны и перенесены на неопределенный срок после того, как госсекретарь США Марко Рубио отменил визит в британскую столицу в последний момент. От участия в мероприятии, запланированном на 23 апреля, затем отказались и европейские дипломаты.

В Лондоне также не будет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который может прибыть с официальным визитом в Москву уже на этой неделе.

В итоге в британской столице встретятся глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, глава МИД Украины Андрей Сибига и должностные лица более низкого ранга. Со стороны США будет присутствовать спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог.

«Встреча на уровне министров иностранных дел не состоится. Мы рассчитываем, что, исходя из твита Рубио, встреча в Лондоне может пройти в ближайшее время, но без Уиткоффа, госсекретаря США, глав МИД Франции и Германии у министра иностранных дел [Великобритании] нет причин вести заседание», — сказал в беседе с WP дипломат, знакомый с ситуацией.

Накануне Рубио написал в соцсети X, что «с нетерпением ждет продолжения обсуждений в Лондоне» и планирует посетить Великобританию «в ближайшие месяцы». В Госдепартаменте решение госсекретаря США пропустить встречу с европейскими коллегами в Лондоне объяснили «логистическими проблемами в его расписании». На встрече 23 апреля представители Украины хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план администрации Трампа, писал Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Собеседник издания добавил, что признаки такого решения Киева появились в течение последних суток.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча по Украине на уровне глав МИД в Лондоне не состоялась по причине того, что участникам мероприятия «не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам».

На фоне срыва лондонских переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества в попытке достичь прекращения огня, если Россия и Украина не придут к соглашению в ближайшее время.

«Мы сделали очень четкое предложение и россиянам, и украинцам, и настало время, когда они должны либо сказать „да“, либо США должны выйти из этого процесса. Мы посмотрим, смогут ли европейцы, россияне и украинцы в конечном итоге довести дело до конца», — сказал он.

По словам Вэнса, предложение Вашингтона предусматривает заморозку боевых действий на линии фронта на время переговоров о достижении долгосрочного дипломатического урегулирования конфликта. Кроме того, согласно планам Белого дома, и Россия, и Украина должны будут отдать друг другу территории, которые сейчас находятся под их контролем.

22 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой после прекращения огня, но не признает Крым российским, так как это нарушает конституцию страны.