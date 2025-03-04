Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия стала посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет агентство, российская сторона согласилась выступить посредником в этом обсуждении. По данным Bloomberg, этот вопрос также поднимался на переговорах между российской и американской делегацией в Саудовской Аравии 18 февраля. В материале говорится, что глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили «заинтересованность Вашингтона в помощи Москвы» в решении вопросов, затрагивающих Иран.

Bloomberg отмечает, что представители Белого дома не ответили на их запрос. Однако, как рассказал агентству пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров» и что Москва «готова сделать все возможное, чтобы добиться этого».

Как пишет агентство, представитель иранского министерства иностранных дел, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, заявил, что для стран «естественно» предлагать свою помощь.

«Учитывая значимость этих вопросов, возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем», — заявил пресс-секретарь МИДа Эсмаил Багаи во время на пресс-конференции в Тегеране 3 марта.

С момента возвращения в Белый дом Трамп посылал Ирану «неоднозначные сигналы», отмечает Bloomberg. В частности, он заявлял, что намерен придерживаться политики «максимального давления» на эту страну, которую он проводил при первом сроке, но в то же время отмечал, что хотел бы заключить контролируемое ядерное мирное соглашение, «которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать».

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор и договорились продолжать личные контакты, в том числе в формате личных встреч. После прошедших 18 февраля переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон условились работать над подготовкой встречи двух президентов. В конце февраля Путин заявил, что первые контакты представителей России и США внушают «определенные надежды».

Как сообщили источники CNN, после срыва сделки между Киевом и Вашингтоном темпы подготовки встречи Трампа и Путина «ускорились». По информации телеканала, лидеры двух государств обсудят «потенциально выгодные сделки» между США и Россией.

24 февраля администрация президента США Дональда Трампа ввела новый пакет санкций против иранской нефти. В Госдепартаменте и Казначействе заявили, что 22 человека и 13 судов попали под санкции. Ограничительные меры нацелены на сеть, которая обеспечивает поставку десятков миллионов баррелей сырой нефти. Также под ограничения попали организации в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Индии и Китае.